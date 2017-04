Bétis surpreende Celta no Balaídos e chega a segunda vitória seguida

Celta de Vigo e Real Bétis fizeram neste domingo (23), um dos jogos que complementam à 33ª rodada, ofuscada pelo clássico entre Real Madrid e Barcelona. No final, vitória dos Verdíblancos por 1 a 0 com gol de Darko Brasanac.

Com a derrota, a equipe do Celta de Vigo estacionou na 10ª colocação com 44 pontos (equipe tem um jogo a menos) e pode ser ultrapassada pelo Alavés, já o Bétis, alcança inéditos triunfos consecutivos e chega a 37 pontos, permanecendo na 14ª posição.

Na próxima rodada, ambas equipes tem árduas tarefas. Enquanto o Celta viaja até o Ramón Sánchez Pizjuán para encarar o quarto colocado Sevilla, o Bétis vai ao País Basco para enfrentar o Athletic Bilbao, no San Mamés.

Poupando alguns titulares, a equipe do treinador Eduardo Berizzo viu o adversário entrar em campo melhor e ter o domínio do jogo desde o princípio. Rodando bem a bola, utilizando a faixa esquerda do seu ataque com maior frequência e tendo em Joaquim o seu jogador mais participativo, o Real Bétis tomou conta do jogo e teve nos chutes de longa distância o seu engenho mais arrojado.

Foi dessa forma que por duas oportunidades os Béticos passaram perto de abrir o placar, quando logo aos 7' minutos, Joaquim arriscou da entrada da área para grande intervenção do goleiro Sergio Álvarez, e aos 9', novamente de longa distância Álex Alegría bateu a direita do gol Celta. O camisa dezenove voltaria aos 23', entrando na área após bela jogada individual e chutando rente a trave, finalização que novamente foi buscada pelo arqueiro Céltico.



A equipe da casa não conseguia passar do meio campo, apesar disso, o domínio dos visitantes se tornou menos nocivo ao time da Galiza que não se viu sofrer grande perigo e passou a se defender melhor, até que aos 40', a até então bela atuação do capitão Joaquim quase foi jogada aos ventos.

Apertado, o camisa dezessete tentou recuar a bola para a zaga mas entregou a redonda nos pés de Theo Bongonda que frente a frente com Adán finalizou mal e viu a bola explodir no peito do goleiro (que fez sua parte saindo rapidamente e fechando o ângulo), na sequência da jogada Jozabed Sánchez recebeu de dentro da área e arriscou mesmo estando mal posicionado, Adán novamente fez boa defesa.

O primeiro tempo no Balaídos terminou tendo nos visitantes os "senhorios" do duelo, 65% de posse e 11 chutes (contra apenas 3). Ainda assim, 0 a 0.

O segundo tempo chegou e a postura Celestes foi claramente diferente, apertando a marcação no ataque e procurando ter mais movimentação em suas tramas ofensivas a equipe do Celta se abriu a procura do gol, porém, foram os visitantes que abriram o marcador quando em contra-ataque rápido Riza Durmisi cruzou e Darko Brasanac, de cabeça, deixou o placar mais adequado com o que havia acontecido no jogo, 1 a 0 Bétis aos 10' minutos da etapa final.

Desordenadamente, a equipe da Galiza passou a tentar o empate contra os visitantes que se defendiam cautelosamente sem a bola e dosavam o jogo conforme tinham oportunidades. O único lance de perigo veio aos 72', quando a bola novamente se ofereceu para Theo Bongonda, que de dentro da área foi repetidamente vencido por Adán.

Pela primeira vez na temporada, os Béticos vencem duas partidas seguidas e o confronto tem um vencedor após três empates seguidos entre eles.