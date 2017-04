Messi marca no último minuto, Barcelona bate Real Madrid e assume liderança

INCIDENCIAS: partida válida pela 33ª rodada do campeonato espanhol 2016/17, realizada no santiago bernabéu, em madri

O gênio decidiu mais uma vez. Neste domingo (23), Real Madrid e Barcelona fizeram mais um El Clásico histórico, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17. Em uma partida simplesmente sensacional do início ao fim, os catalães saíram do Santiago Bernabéu com a vitória por 3 a 2, com dois de Messi, sendo um no último lance do jogo, e um de Rakitic. Casemiro e James Rodríguez marcaram os merengues. Messi também chegou a 500 gols em jogos oficiais pelo Barça.

Com este resultado, o Barcelona assume a liderança do campeonato, chegando aos mesmos 75 pontos do Real Madrid, só que com vantagem no confronto direto e saldo de gols. Porém, os merengues ainda tem um jogo a menos e podem retomar a ponta.

Na próxima rodada, que será no meio de semana, o Real Madrid tentará se recuperar deste resultado diante do Deportivo La Coruña, na quarta-feira (26), fora de casa, às 16h30. O Barcelona também joga na quarta, só que mais cedo, às 14h30, quando recebe o lanterna e virtualmente rebaixado Osasuna.

Um gol para cada lado em primeiro tempo igual

O início de jogo foi muito bom e movimentado no Santiago Bernabéu, principalmente pelo lado dos donos da casa, que chegarem bem logo cedo com Cristiano Ronaldo, que recebeu na direita, cortou para o meio e arriscou, mas Ter Stegen fez boa defesa. O Barcelona fazia seu jogo, trocando passes, mas com dificuldade para chegar perto da meta de Navas.

Só que após começar bem a partida, o Real Madrid abriu o placar no Santiago Bernabéu. Aos 28', após cobrança de escanteio, Ter Stegen dividiu no alto com Piqué e cortou para a entrada da área. Marcelo recebeu com espaço, cruzou Sergio Ramos desviou na segunda trave, mas a bola pegou no pé da trave, só que a redonda sobrou no pé de Casemiro, que apenas completou para o gol vazio: 1 a 0 Real Madrid.

Mas a genialidade de um argentino apareceu no Bernabéu. Cinco minutos após sofrer o gol, o Barcelona chegou ao empate, quando Rakitic observou bem a passagem de Messi na entrada da área e passou para o camisa 10, que dominou, deu um lindo drible curto em Carvajal e finalizou rasteiro, sem chances para Navas: 1 a 1.

Depois disso, o Barcelona conseguia melhorar na partida, chegando com mais perigo, mas sem conseguir ter tanta objetividade, enquanto o Real Madrid ficou meio perdido nos últimos 15 minutos, errando muitos passes. O primeiro tempo ficou mesmo no 1 a 1.

Messi decide em um segundo tempo espetacular

Se o primeiro tempo já foi ótimo, o segundo foi simplesmente espetacular. Ambos os times foram para a segunda etapa chegando a frente com vontade, tanto que as duas equipes chegaram logo cedo. Aos 8', após cruzamento da esquerda, Benzema cabeceou na pequena área e Ter Stegen fez grande defesa. Dois minutos depois, foi a vez dos culpes chegarem, quando Alcácer recebeu dentro da área e finalizou de bico, rasteiro, para grande intervenção de Keylor Navas.

Após grandes chegadas pelos dois lados, finalmente a rede balançou na segunda etapa. Aos 28', Messi recebeu na entrada da área, mas Nacho conseguiu o corte. Porém, a bola chegou no meio para Rakitic, que dominou, fingiu que ia finalizar, cortou para a esquerda e acertou um chutaço, sem chance alguma para Keylor Navas. Vira-vira catalão: 2 a 1 Barcelona.

Tudo ficou ainda mais complicado para o Real Madrid quando Sergio Ramos parou contra-ataque com falta em Messi, em carrinho bem forte, e foi expulso direto, deixando os merengues com um a menos. Porém, no grito da torcida, o Real Madrid conseguiu empatar aos 40', quando Marcelo recebeu na esquerda e cruzou à meia altura na primeira trave para James Rodríguez, que se antecipou ao marcador e finalizou, sem chances para Ter Stegen: 2 a 2.

Mas no último lance do jogo, o gênio apareceu mais uma vez. Podendo segurar o resultado, o Real Madrid perdeu a bola na direita e deu um grande contra-ataque para o Barcelona, puxado por Sergi Roberto, que fez grande jogada, passou para Andre Gomes, que acionou Jordi Alba, que cruzou para trás e Messi finalizou de primeira, do seu jeito característico, matando o jogo e colocando fogo no campeonato: 3 a 2 Barcelona.