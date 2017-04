Luis Enrique exalta Messi e elogia atuação da equipe diante do Real Madrid

Foto: Chris Brunskill/Getty Images

Barcelona venceu o Real Madrid por 3 a 2, na tarde deste domingo (23), pelo Campeonato Espanhol. Com dois gols do craque argentino, Lionel Messi - o segundo aos 92' minutos do jogo, o Barça conseguiu a virada sobre o maior rival e voltou a embolar a briga pelo título espanhol após ter sido eliminado da Uefa Champions League pela Juventus.

​Luis Enrique resumiu o sentimento da torcida do Barcelona a após a vitória, em pleno Santiago Bernabéu: "Messi é decisivo até jantando em casa". A atuação do camisa 10 encheu os olhos do treinador que rasgou elogios ao argentino. "É o maior jogador da história, em todos os tempos. Ele faz a diferença, é um grande prazer para todos os culés tê-lo identificado como um culé a mais", afirmou Luis Enrique.

Padroeiro da Catalunha, até São Jorge foi exaltado por Luis Enrique após o clássico no Bernabéu.

"Foi um clássico à altura do que essas duas entidades significam. Temos que apelar ao espírito de São Jorge. Será lembrado muitos anos por todos os culés. Vou embora feliz pelo rendimento do time, por sua luta até o último segundo. Foram muitas oportunidades de gol, o resultado poderia ser qualquer um. Será um dia de São Jorge muito feliz na Catalunha", afirmou o treinador.



O resultado positivo a favor do Barcelona deixou o clube catalão ponta da tabela com 75 pontos, mas o Real Madrid tem um jogo a menos. Barça recebe o Osasuna, às 14h30, na próxima quarta-feira (26). Já o Real Madrid visita o Deportivo La Coruña, às 16h30.