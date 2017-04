Zidane reclama das chances desperdiçadas e diz que faltou cabeça ao Real Madrid

Foto: Getty Images

No Santiago Bernabéu, o Real Madrid recebeu o Barcelona para o El Clásico, a equipe de Luis Enrique saiu atrás no placar mas conseguiu virar, viu os blancos empatarem mas depois garantiram a vitória com gol de Messi no último minuto. A derrota tirou os merengues da liderança do Campeonato Espanhol, na coletiva Zinedine Zidane se disse triste e desabafou: "Com 2 a 2, jogando com 10, você precisa ter mais cabeça".

Sobre o jogo que terminou em derrota no último lance, para Zinedine, o time jogou bem mas desperdiçou boas chances: "Não estamos contentes porque jogamos muito. Durante todo o jogo. Tivemos muitas chances de fazer mais um gol para acabar com a partida e quando você não mata o jogo essas coisas podem acontecer, e aconteceu", disse o treinador francês sobre o gol levado no fim, após um lateral no campo de defesa que foi cedido em mais uma tentativa de ataque do time comandado por ele. "Estamos decepcionados com o resultado", completou.

Quando questionado sobre o motivo de ter sofrido o gol no fim, Zidane creditou na vontade do time de vencer a partida: "Somos positivos, pensávamos que podíamos marcar o terceiro. Num lateral estávamos fora de posição e aconteceu o que aconteceu. Agora preciso ver o jogo de novo, mas não vai mudar nada. Ainda há uma Liga, agora ainda mais. Nós vamos pensar na próxima partida", declarou aos jornalistas presentes.

Mesmo perdendo a liderança, o jogo a menos por realizar mantém a condição ao Real Madrid de depender apenas de seus resultados para ser campeão. "Há muito campeonato ainda, estamos tranquilos. Agora o único que temos que fazer é pensar na quarta-feira e fazer o máximo para somar pontos", disse sobre o jogo contra o Deportivo La Coruña fora de casa, próximo compromisso da equipe pela La Liga.

Quanto aos jogadores adversários, Zizou foi questionado sobre porque o Real Madrid não conseguiu parar Messi e sua resposta foi semelhante a dada sobre Griezmann, após o dérbi da capita contra o Atlético de Madrid: "Ele é um jogador que faz a diferença no seu time". Outro que apareceu nas perguntas foi Gerard Piqué, e a arbitragem, sobre ambos o técnico merengue disse não saber se a pressão do camisa 3 sobre o comitê fez diferença no jogo: "Não sei. Não quero saber de nada disso. No fim o árbitro decidiu dar um cartão vermelho para o Sergio Ramos e temos que aceitar. O balanço que fazemos é que tivemos oportunidades de matar a partida. É com isso que estamos decepcionados. Perdemos muitas chances de gols nas últimas partidas. Enfrentamos um time que sabe jogar, que sabe marcar e no final fizeram. Não tenho nada para passar aos meus jogadores. Não muda nada. Dependemos apenas de nós", explicou o francês ressaltando que o time ainda depende de suas próprias forças para voltar para a liderança e conquistar o título.

A escalação de Gareth Bale foi outro assunto bastante comentado pela torcida e pela imprensa, questionado sobre se arrepender de ter escalado o galês, sua resposta foi: "Não. Ele me disse que estava bem, estava com vontade de jogar e não me arrependo de nada. Estou decepcionado por ele, pensava que estava bem. Não podemos controlar essas coisas. Vamos ver qual lesão ele teve. Espero não seja nada".

Por fim, Zidane elogiou a atuação dos goleiros quando perguntado sobre a importância deles no jogo e deixou a coletiva falando, de novo, sobre as chances desperdiçadas pelo time. Agora empatado com o Barcelona na liderança, o Real Madrid precisa vencer todos os próximos jogos e o confronto adiado contra o Celta de Vigo para ficar com o título da competição.