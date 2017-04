Sergio Ramos discorda de sua expulsão no El Clásico: "Foi excessiva"

Foto: Getty Images

O lateral-direito Daniel Carvajal falou após o encontro entre Real Madrid e Barcelona e minimizou a derrota em casa, lembrando que ainda dependem apenas de si para ser campeões: “Um jogo louco, a expulsão marcou a partida. Conseguimos empatar, no final em um contra-ataque levaram os três pontos. Precisa ter tranquilidade, nada muda. Nos falta uma partida a mais que eles, temos que seguir lutando porque continuamos dependendo somente de nós mesmos”. Sobre o esforço da equipe em tentar virar a partida até o final, mesmo com o empate sendo um bom resultado, Carvajal foi simples e não achou errada a atitude: “não se pode reprovar nada do time, na quarta-feira temos outra partida da Liga e temos que seguir. Ainda falta muito”.

De uma lateral para a outra, Marcelo também falou depois do grande jogo e ressaltou o tamanho do clássico: “um clássico todo mundo espera muitas coisas, é sempre gostoso jogar, mas infelizmente perdemos. Saímos de cabeça erguida porque temos duas competições e precisamos trabalhar pra chegar bem no final”. “Uma expulsão pode afetar qualquer um”, comentou o brasileiro sobre o cartão vermelho recebido por Sergio Ramos. “Conseguimos fazer um gol ainda”, completou. Sobre a distância perdida na tabela, o camisa 12 merengue minimizou: “mesmo na frente não tinha conforto e agora ainda mais, tem que lutar e ir até o final”.

Um dos personagens do clássico, Sergio Ramos falou sobre sua expulsão e a polêmica com Piqué. Ao sair de campo, Ramos fez sinais de “fala muito” para Piqué, que está sempre comentando sobre a arbitragem em suas redes sociais. “A ele eu disse que com tanta pressão e queixa em cada tuíte acaba interferindo. Eles sempre falam dos árbitros e pode ser que dê algum resultado”, declarou o zagueiro madridista. Piqué disse que os jogadores do Real Madrid “estão acostumados a arbitragens muito permissivas” e Ramos retrucou dizendo que “permissiva foi a do PSG. Ele gosta de falar da arbitragem”.

Ramos também não concordou com sua expulsão: “Foi excessiva. Não iria machucá-lo. Na minha maneira de entender o futebol, é para amarelo, não vermelho. É uma jogada em que chego tarde mas não há contato. Não há intenção de agredir um jogador. Foi determinante”.

Por fim, Sergio Ramos falou sobre o resultado em campo: “estamos bastante sentidos com o resultado. Estamos tristes por não ter conseguido dar a vitória aos torcedores e dar um passo a mais na liga. Ganhamos duas UCL com gols nos acréscimos e sei que também é sofrido. Temos que olhar pra frente”.

Já na próxima quarta-feira o Real Madrid enfrenta o La Coruña na Galícia, pela 34ª rodada da La Liga, para manter sua caminhada rumo ao título.