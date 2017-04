Iniesta exalta Messi após vitória no Clássico: "É uma honra para nós jogar com ele"

(Foto: David Ramos/Getty Images)

Depois da grande vitória de virada do Barcelona sobre o Real Madrid neste domingo (23), o meia e capitão do Barcelona deu entrevista falando sobre a difícil partida e também elogiando o astro Lionel Messi com a grande atuação. Com o Real Madrid abrindo o placar, Messi empatou a partida e no final fez o gol da vitória nos segundos finais, dando a vitória e a liderança provisória para o time Culé. Além de Iniesta, Piqué e Suárez também falaram sobre a partida e sobre o argentino do Barcelona.

Iniesta ressalta: “Messi é uma benção para o clube”

Após o jogo, Andrés Iniesta foi um dos jogadores que concedeu entrevista para falar sobre a partida. “Foi uma partida que teve de tudo, com parte de controle nosso e outras em que nos precipitamos um pouco na hora de atacar. Mas aqui as partidas são muito difíceis. As duas equipes tiveram ocasiões de gols e no final o gol quando já não havia mais tempo nos deixou muito felizes, não podia ser de outra maneira. Conseguimos cumprir o objetivo. Agora nós temos opções e eles a obrigação de não falhar mais”, disse o capitão do Barça.

O camisa 8 também fez sua avaliação sobre a partida de hoje: “Houveram muitos detalhes. Com o resultado empatado eles puderam marcar, com o resultado a nosso favor também tivemos chance de fazer 3 a 1. São partidas bonitas para o torcedor, com muitas alternativas. Estamos muito satisfeitos e muito felizes porque não era fácil depois da eliminação de quarta-feira. Não era fácil jogar uma partida deste peso, mas nós conseguimos muito bem”.

Para finalizar sua coletiva, Iniesta também falou sobre a partida individual de Lionel Messi e exaltou a atuação do camisa 10 do Barcelona. “A grandeza de Leo é algo que não deixa de nos surpreender. Para nós é uma honra jogar com ele e para o clube uma benção. Nós tentamos o acompanhar tanto quanto podemos para que todos se saiam bem e para seguirmos com chances nesta Liga, que agora está muito aberta”, encerrou Iniesta.

“Foi visto um espetáculo aonde nós fomos superiores”, afirma Piqué

Além de Andrés Iniesta, Gerard Piqué também falou após a partida e achou bastante justo o resultado final do jogo. “O resultado eu acho que foi bem justo, o que acontece é que ganhar no Bernabéu é sempre muito difícil. Ainda que se jogue bem, pode acontecer de acabar não vencendo. Tenho lembranças fantásticas nesse estádio. Nesta noite nós fomos melhores. Se foi visto aqui um grande espetáculo aonde nós fomos superiores, agora somos líderes”, avaliou o zagueiro sobre a partida.

Assim como Iniesta, Piqué também falou sobre a atuação de Messi e ressaltou os 500 gols do camisa 10 com a camisa do Barcelona. “O gol 500 de Leo deveria ser em um momento especial, assim como ele é. Espero que se retire só daqui muitos anos”, finalizou o Piqué.

“Agora eles têm a pressão de vencer todas as partida”, ressalta Suárez

Apesar da atuação bem discreta na partida, o craque uruguaio e peça fundamental do trio MSN elogiou Messi e falou sobre a disputa da La Liga estar aberta. “Agora nos resta aproveitar por ter vencido um rival direto, o Madrid. Também temos que aproveitar de ter o melhor jogador do mundo e da história (Messi). Ele segue demonstrando ser o melhor nas partidas mais importantes, que é aonde realmente se vê. Ele é admirável. Agora não depende só de nós, mas eles têm a pressão de ganhar todas as partidas, porque nosso objetivo também é fazer o mesmo”, falou Luisito.