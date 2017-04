Athletic Bilbao vence Eibar nos acréscimos e segue forte na briga pela Europa League

O Eibar recebeu o Athletic Bilbao no clássico basco, nesta segunda (24). A partida foi a última da 33ª rodada da La Liga e aconteceu no Estádio Municipal de Ipurua. O Athletic ganhou por 1 a 0, com gol de Raúl Garcia aos 93 minutos e com a vitória, o time ultrapassou o Real Sociedad e está na sexta posição, entre o grupo de clubes que vão para a Europe League. Já o Eibar está na 8ª posição com 50 pontos.

Na próxima rodada, o Eibar visita o Alavés e o Athletic recebe o Betis. Ambos jogos ocorrem na quinta, dia 27.

O jogo começou digno de um clássico: com muita intensidade, principalmente da equipe da casa. No entanto, a primeira boa chance foi do Athletic, aos 9’, com Kike García na pequena área mas a bola do atacante foi para fora. O Eibar não criava grandes jogadas, apesar da grande vontade e intensidade de jogo. Em contra partida, as oportunidades promissoras foram quase todas para los leones, principal com Iker Muniain, que fez o goleiro Ramis trabalhar aos 17’, e Mikel San José que cabeceou perto do gol mas a bola foi desviada, aos 27’.

A segunda etapa da jogo iniciou-se com uma boa jogada pelo lado do time da casa com Sergi Enrich que, após passe de Pedro León, tentou tirar o goleiro Kepa Arrizabalaga mas o defensor tirou a bola dos pés do atancete. Aos 55’, o Eibar ficou com um a menos quando Gonzalo Escalante foi expulso com um vermelho direto após carrinho em Muniain. O jogo seguiu com domínio de chances de gol do Athletic e o Eibar resistente, lutando mesmo com um a menos.

A partida se encaminhava para o empate quando, aos 93’, Beñat cobrou uma falta perigosa para o time de Bilbao e Raúl García mandou para dentro, marcando o único gol da partida e dando a vitória para los leones.