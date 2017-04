Capitão do Atlético de Madrid, Gabi não abaixa a cabeça: “Vamos lutar até o final”

Google Plus

(Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

O Atlético de Madrid recebeu o Villarreal no Vicente Calderón nesta tarde de terça-feira (25), às 16h30. Perdendo a partida nos minutos finais pelo placar de 1 a 0, o Atleti se vê agora ameaçado pelo Sevilla a perder a terceira posição do Campeonato Espanhol. Com a dura derrota sofrida em casa, Gabi e Koke foram dois jogadores que deram entrevista coletiva após a partida e falaram sobre o péssimo resultado em casa.

Logo após a derrota, Gabi, capitão do Atlético de Madrid, concedeu entrevista coletiva e analisou a partida aonde os Colchoneros foram derrotados em casa. “Creio que o Villarreal nos levou para o seu campo. A equipe tentou de todas as maneiras, criamos ocasiões de gols e, no nosso único erro defensivo, eles aproveitaram para marcar e garantir os três pontos. Nós temos que manter o objetivo e continuar defendendo a terceira posição”, avaliou o capitão.

Ainda sobre a partida e o restante do campeonato, Gabi também falou: “Esta partida nos fará lutar até o final. Creio que nós vamos ter que jogar até o final estes quatro últimos jogos para garantir a terceira posição. Está claro que não podemos deixar o resultado de hoje interferir no nosso psicológico para conseguirmos o objetivo”.

“Estamos muito bem, mas está claro que não podemos relaxar no Campeonato Espanhol. Levamos oito meses lutando para conseguir o objetivo e é o que nos propusemos agora. Temos que ganhar sábado contra o Las Palmas para estar um pouco mais perto e logo depois pensarmos na Champions”, finalizou Gabi.

"Dependemos de nós mesmos", afirma Gabi

Além do capitão Gabi, outro jogador que falou sobre a partida foi o meio campista Koke. “A equipe tentou de todas as formas, jogando por baixo, com bolas altas, cortando os espaços... Mas não conseguimos. Eles conseguiram marcar, se mantiveram na frente e logo tudo foi mais difícil”, avaliou o meio campo espanhol.

Assim como Gabi, Koke ressaltou que agora o Atleti deve seguir lutando até o final para conseguir se manter na terceira colocação e agora devem pensar no Las Palmas. “Porém seguimos em terceiro faça o que faça o Sevilla. Dependemos de nós mesmos e temos que seguir trabalhando, ninguém disse que seria fácil. No sábado teremos outra final aonde temos que ganhar”, encerrou Koke.

Depois da derrota de hoje para o Villarreal, o Atlético de Madrid volta a jogar agora no próximo sábado (29), às 13h30, aonde irá enfrentar fora de casa o Las Palmas, no Estádio Gran Canaria, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Depois disto o Atleti já se prepara para na próxima semana enfrentar o Real Madrid na partida de ida da semifinal da Champions League.