Isco tem atuação de gala e comanda goleada do mistão do Real Madrid sobre La Coruña

INCIDENCIAS: partida válida pela 34ª rodada do campeonato espanhol 2016/17, realizada no estádio Riazor, em la Coruña

O torcedor do Real Madrid está bem feliz. Nesta quarta-feira (26), os merengues visitaram e não tiveram dó do Deportivo La Coruña em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17. Com uma atuação impecável de Isco, os merengues golearam o Deport por 6 a 2, com dois de James Rodríguez, e com Lucas Vázquez, Morata, Casemiro e o próprio Isco marcando uma vez cada.

Com este resultado, o Real Madrid chegou aos 78 pontos, mesma pontuação do líder, por conta do confronto direto, Barcelona, mas com um jogo a menos. O Depor está em 16º com 31 pontos e há sete pontos do Z-3.

Na próxima rodada, o Deportivo visita o lanterna e virtualmente rebaixado Osasuna no domingo (30), às 7h. No sábado (29), às 11h15, o Real Madrid recebe o Valencia.

Merengues levem a melhor em primeiro tempo de quatro gols

Precisando da vitória, o Real Madrid teve um início de jogo simplesmente impecável, dominando o La Coruña, tanto que marcou logo com 52 segundos de partida, quando Danilo passou para Isco, que deu ótimo passe para Morata, que invadiu a área com espaço e finalizou forte, no alto. Lux ainda tocou na bola, mas ela morreu no fundo do gol: 1 a 0 Real Madrid. Gol relâmpago no Riazor.

Morata abriu o placar logo cedo (Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

E os merengues, que atuavam com uma formação bem ofensiva, simplesmente não diminuíram o volume e intensidade no seu jogo, tanto que continuou pressionando bastante, colocando, inclusive, a bola na trave duas vezes, uma com Isco e outra com Lucas Vázquez. Mas foi aos 14' que a rede balançou mais uma vez, quando Kovacic roubou a bola, acionou James Rodriguez, que deu para Lucas Vázquez na direita. O camisa 17 cruzou rasteiro, para trás, e o próprio James finalizou de primeira, ampliando a vantagem: 2 a 0 Real Madrid. Começo avassalador.

Mas o Real Madrid se acomodou na partida, o que deixou os donos da casa animados na partida. A animação foi tanta que o Depor conseguiu diminuir, quando Juanfran cruzou, Kakuta recebeu na segunda trave e mandou cruzado para a pequena área, onde estava Andone, que finalizou de primeira e diminuiu: 2 a 1.

Só que o gol sofrido fez com que o Real Madrid acordasse um pouco na partida, tanto que no final da primeira etapa os merengues deixaram tudo mais tranquilo mais uma vez, quando Isco recebeu na esquerda, sofreu falta, mas seguiu no lance, fez grande jogada individual e passou para Marcelo, que cruzou, a zaga do Depor afastou mal e Lucas Vázquez apareceu para mandar para o gol: 3 a 1 Real Madrid. Grande primeira etapa.

Isco continua seu show e merengue transformam vitória em goleada

O segundo tempo começou um pouco mais morno que a primeira etapa, mas com os dois times ainda dando espaço. O Depor, sem ter nada a perder, se lançou mais, mas totalmente sem criatividade, enquanto o Real Madrid até chegava bem, mas não conseguia ampliar a já boa vantagem.

Mas o jogo do Real Madrid era muito bom no Riazor, tanto que os merengues foram em busca de tornar a vitória uma goleada, e foi isso que conseguiram. Aos 21', Isco recebeu no meio, deu lindo passe para Morata, que saiu cara a cara com Tyton, conseguiu driblar o goleiro e passou para James Rodríguez, que mandou para o gol: 4 a 1 Real Madrid.

Garotada merengue deu show no Riazor (Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Mesmo fazendo uma partida impecável, faltava o gol para que Isco finalizasse sua atuação com chave de ouro, e esse tento veio. Aos 32', em contra-ataque puxado por James Rodríguez, a bola chegou na direita para Lucas Vázquez, que dominou e cruzou para o camisa 22 merengue pegar de primeira e deixar o dele: 5 a 1 Real Madrid.

Quando tudo se encaminhava para o 5 a 1, o La Coruña tratou de marcar mais um de honra. Após boa troca de passes, Çolak passou na esquerda para Andone, que cruzou e Joselu se antecipou a Nacho para cabecear no canto de Kiko Casilla, que nada pôde fazer: 5 a 2.

Só que deu tempo para um brasileiro entrar e deixar o dele, mais uma vez. Aos 42', Mariano recebeu na esquerda, levantou a cabeça e passou para a entrada da área, onde estava Casemiro, que dominou e finalizou rasteiro, forte, sem chances para Tytón, que até tocou na bola antes da redonda entrar: 6 a 2 Real Madrid. Massacre merengue.