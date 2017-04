Barcelona goleia Osasuna com direito a gol de Mascherano e se mantém na liderança

INCIDENCIAS: Partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/2017, realizada no Camp Nou, em Barcelona.

Nesta tarde de quarta-feira (26), às 14h30, o Barcelona recebeu o Osasuna no Camp Nou em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Em uma partida tranquila da equipe catalã, os Culés vencerem o lanterna do campeonato pelo placar de 7 a 1. Messi, André Gomes e Paco Alcácer marcaram duas vezes na partida, enquanto Mascherano também balançou as redes marcando seu primeiro gol com a camisa Blaugrana. Foi o primeiro gol de Mascherano em sete anos jogando pelo Barcelona.

Depois de grande vitória de virada contra o Real Madrid jogando no Santiago Bernabéu, o Barcelona voltou a jogar no Camp Nou e recebendo o último colocado do campeonato, o Osasuna. Na disputa entre o líder de melhor ataque e o lanterna de pior defesa, o Barça goleou por 7 a 1 com grande tranquilidade.

Com a vitória sobre o Osasuna, o Barcelona chega agora a 78 pontos no campeonato e se mantém na liderança mesmo que o Real Madrid vença a sua partida contra o Deportivo La Coruña. Provisoriamente com três pontos a frente do time Merengue, o Barcelona possui duas partidas a mais que os rivais.

O Barcelona volta a campo já no próximo sábado (29), às 15h45, aonde vai enfrentar fora de casa o Espanyol, pelo derby catalão. A partida será no Estádio Cornellà-El Prat, válida pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

Em ritmo de treino, Barça abre dois de vantagem e vai para o intervalo vencendo

Começando a partida com o seu ritmo de toque de bola de sempre, o Barcelona dominou o Osasuna e empurrou os visitantes para o campo de defesa. Sem deixar o Osasuna encostar na bola, o time da casa não sofreu perigo na partida.

O primeiro gol saiu logo aos 11min. Depois de passe apertado no meio de campo, Messi roubou a bola da defesa e carregou com calma até o goleiro Sirigu. Na saída do goleiro o argentino tocou com calma para encobrir o goleiro e abrir o placar da partida.

Ainda pressionando e criando boas chances, o Barcelona tinha o domínio total da partida e Ter Stegen não trabalhou no jogo. Aos 29min do primeiro tempo, André Gomes ampliou o marcador para os Culés.

Depois de cobrança de escanteio, Rakitic levanta a bola na área, ela quica e sobra limpa para o português escorar para o gol. Sem chances para Sirigu, o Barça ampliava o placar em 2 a 0.

Continuando no ataque, o Barcelona ia atrás do terceiro gol. Mesmo sem forçar um ritmo tão ofensivo, o time da casa parecia fazer um treino de ataque contra defesa. O primeiro tempo terminou com o placar de 2 a 0 para o Barcelona.

Osasuna desconta, mas Barça atropela e faz 7 a 1

Logo aos 2min do segundo tempo, o Osasuna conseguiu descontar a partida no Camp Nou. Em cobrança de falta, Torres cobrou com categoria e surpreendeu Ter Stegen. O goleiro alemão nem se mexeu e viu a bola morrer no ângulo.

Após o gol do Osasuna, o Barcelona voltou a jogar no campo de ataque e sem deixar os visitantes jogarem. Aos 12min da segunda etapa, Piqué domina e chuta dentro da área, o goleiro defende e no rebote André Gomes marca de novo. 2 a 0 para o Barcelona e segundo gol do português na partida.

Três minutos depois, aos 15min Messi recebeu na intermediária, limpa a jogada pra cima de defesa e bate colocado no ângulo do goleiro Sirigu. Segundo gol de Messi na partida, o 33º no campeonato e 502 com a camisa do Barcelona. O Barça fazia 4 a 1 sobre o Osasuna.

Aos 18min já sem Messi que deu lugar a Aleñá, novamente o Barcelona balançou as redes. Depois de receber passe de Arda Turan, Paco Alcácer se atrapalha um pouco, mas consegue tocar por cima na saída de Sirigu, ampliando o placar em 5 a 1 para o Barcelona.

Logo depois do quinto gol, o Barcelona continuou pressionando e aos 21min Denis Suárez sofreu falta dentro da área. Pênalti. A torcida pediu e Mascherano recebeu a bola para cobrar o pênalti, tentando marcar seu primeiro gol com a camisa do Barcelona em sete anos no clube. O zagueiro encheu o pé e soltou uma bomba no meio do gol. Sem chances para o goleiro Sirigu. Era o primeiro gol de Masche e o sexto do Barça na partida.

Com 6 a 1 a seu favor, o Barcelona continuou no ataque, mas já em ritmo devagar, apenas controlando a partida no seu jeito de sempre. Aos 40min do segundo tempo, Paco Alcácer sai na cara de sirigu, dribla o goleiro e, com o gol aberto, toca para o fundo das redes. Era o 7 a 1 do Barcelona dando números finais para a partida.