Zidane elogia grupo e diz que não há time A ou B no Real Madrid: "Estamos todos juntos"

Foto: Getty Images

Após perder o El Clásico para o Barcelona no Santiago Bernabéu, o Real Madrid viajou para La Coruña obrigado a vencer o Deportivo para continuar na briga pelo título. Com time alternativo, a equipe de Zidane goleou o 16ª colocado por 6 a 2 e saiu com os três pontos. Na coletiva pós-jogo o técnico merengue não gostou do termo 'time b': "Não existe time A ou B, todos jogam bem, estamos todos juntos no mesmo barco, vai ser assim até o fim".

Contente com a goleada, elogiou a atuação do grupo: "Perdemos muitas oportunidades de gols mas estou feliz com todos. O que eles fizeram foi fenomenal, o ritmo, a seriedade do inicio ao fim... estou muito feliz com a atuação de todos", ressaltou.

James e Isco tiveram boas atuações e foram lembrados na coletiva, o espanhol saiu de campo com um gol anotado e como o melhor da partida, e o colombiano marcou duas vezes. "Estou feliz pelas atuações e pelos gols deles", disse Zizou que antes de abrir espaço para interpretações de preferências voltou a ressaltar o coletivo: "Mas estou satisfeito com todos, é muito bom que os que jogam menos estejam comprometidos, fisicamente estão muito bem e querem jogar", comentou o treinador que terminou a resposta dizendo que agora a dificuldade é dele em ter que decidir quem vai começar jogando a próxima partida.

Ainda sobre o camisa 22, Isco saiu aplaudido do campo e Zidane foi questionado sobre o que achou da reação da torcida: "Ele foi fenomenal. Fez coisas no campo que nem todos conseguem fazer. O publico reconheceu e fico muito feliz por isso".

O calendário apertado no fim da temporada foi assunto da coletiva, o próximo compromisso da equipe é no sábado (29) pelo Campeonato Espanhol, contra o Valencia, e na terça-feira, dia 2, o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid pela semifinal da Champions League. "Vão complicar as coisas para mim, no sábado também temos uma partida importante. O bom é que estamos todos comprometidos, isso é o mais importante", declarou o treinador francês.

Antes de deixar a sala de imprensa, Zidane respondeu sobre BBC e a importância do trio nesse elenco: "Esse debate sempre vai existir, mas fico com a situação de que todos são importantes. Vamos trabalhar partida a partida com o grupo, escolher os jogadores... dizer depois de uma atuação como essa que não vão jogar a partida seguinte é complicado, mas eles entendem. Temos um elenco fenomenal".

Para continuar na briga pelo título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid precisa seguir vencendo as partidas que restam, incluindo o jogo adiado contra o Celta que deve acontecer entre a penúltima e última rodada da Liga.