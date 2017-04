Em baixa na Internazionale, Gabigol interessa ao Sevilla

Gabriel têm esquentado o banco nerazzurri há um bom tempo (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Um dos principais investimentos da Internazionale para esta temporada, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, deve deixar o clube na próxima janela de transferências. Segundo o portal Yahoo Esportes, o Sevilla pode ser o destino do brasileiro, que teria se interessado pelo contato da equipe espanhola.

Destaque do Santos e da Seleção Brasileira, Gabriel chegou à Milão no início desta temporada, em uma negociação que envolveu aproximadamente €29 milhões aos cofres italianos. Desde então, o atacante não conseguiu se adequar ao plantel nerazzurri, mesmo com a chegada de Stefano Pioli. Em praticamente um ano, o jogador esteve em campo durante 153 minutos, atuou em apenas oito oportunidades e marcou um gol.

Gabriel têm permanecido no banco de reservas há sete partidas

Sondado por algumas equipes brasileiras no início deste ano (Atlético-MG, por exemplo), Gabriel deixou claro por intermédio de seu representante que não retornaria ao Brasil, e que deixaria a Inter apenas para transferir-se para outro grande clube da Europa. Sua chegada ao Sevilla seria por empréstimo, e o negócio facilitaria a ida de seu compatriota Mariano para Milão. Não é de hoje que o lateral é observado por mandatários nerazzurri. Há algumas semanas atrás, a mídia espanhola cravou que o agente do jogador teria se encontrado com dirigentes italianos.

Em Sevilha, Gabigol disputaria posição com outros jovens atacantes: Luciano Vietto, Wissam Ben Yedder e Stevan Jovetic. Em Milão, o jogador é ofuscado pela presença do capitão e artilheiro Mauro Icardi, e vê o ítalo-brasileiro Eder ganhar as principais chances na ausência do argentino. Desta maneira, uma mudança seria vista com bons olhos por ambos os lados, é certamente faria bem ao atleta, que perdeu espaço na Seleção Brasileira de Tite.