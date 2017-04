Google Plus

Em julgamento curioso, Simeone recebe apenas advertência e estará no campo contra o Las Palmas

Após julgamento, a justiça desportiva espanhola decidiu por punir o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, em uma suspensão por duas partidas. No entanto, poucas horas depois, a suspensão fora trocada por uma simples advertência e o treinador poderá estar à beira do campo na partida contra o Los Palmas.

Toda esta façanha se deu pela apelação feita pelos advogados do clube espanhol e que fora prontamente aceito pelo Comitê de Apelação que substituiu a suspensão por um simples aviso. Simeone é conhecido por sua constante vibração na beira do campo, ao melhor estilo sul-americano.

O treinador foi jugado por supostamente ofender um dos assistentes na partida frente ao Villarreal. A reclamação do treinador fora colocada na súmula pelo árbitro Iglesias Villanueva, levando o caso a julgamento. Confira na íntegra o trecho na súmula em que o árbitro relata o fato.

(Técnico: Diego Pablo Simeone Gonzalez) Uma vez que finalizada a partida, dirigiu-se ao meu árbitro assistente nº1 apoiando ambas as mãos em seus ombros, reclamando sobre a necessidade de dar-se mais tempo de partida.

O Atlético de Madrid de Cholo Simeone entra em campo neste sábado em partida válida pela 35ª rodada da La Liga a ser disputada no Estádio Gran Canária, em Las Palmas. Os colchoneros seguem na briga pela manutenção da terceira posição que garante vaga direta na próxima edição da Uefa Champions League.