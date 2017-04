Bakambu marca dois e Villarreal bate Gijón com tranquilidade

O Villarreal deu mais um importante passo rumo à Uefa Europa League. Nesta sexta-feira (28), na abertura da 35ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17, o Submarino Amarelo não deu chances e bateu o Sporting Gijón por 3 a 1. Bakambu, duas vezes, e Soldado marcaram para os amarelos, enquanto o brasileiro Douglas fez o gol de honra dos visitantes.

Com este resultado, o Villarreal chegou aos 63 pontos, se consolidou na quinta colocação e está muito perto de garantir vaga na próxima UEL. O Gijón segue em 18º com 24 pontos e pode ver o Leganés, primeiro fora da zona, abrir até nove pontos.

Na próxima rodada, o Villarreal terá um duelo para lá de difícil, quando vai até o Camp Nou encarar o Barcelona no sábado (6), às 13h30. Também no sábado, só que às 8h, o Gijón recebe o Las Palmas.

Jogando da mesma forma de sempre, o Villarreal, mesmo em casa, esperava um pouco o Gijón sair para o ataque, buscando roubar a bola e sair em velocidade no contra-ataque, tanto que a primeira boa chance foram dos visitantes. Após cruzamento, Xavi Torres subiu totalmente livre na pequena área e cabeceou para um verdadeiro milagre de Andres Fernandez.

E o Gijón, que ainda briga contra o rebaixamento, ia se arrepender bastante daquele gol perdido. Aos 32', a zaga do Gijón afastou cruzamento, só que ela veio na entrada da área para Rodrigo, que cabeceou de volta para a grande área, onde estava Soldado, que dominou totalmente livre e finalizou na saída de Cuéllar para abrir o placar no Estádio de lá Cerámica: 1 a 0 Villarreal. Submarino Amarelo foi para o intervalo na frente.

Com a vantagem, o Villarreal não diminuiu o ritmo e ampliou sua vantagem já no início da segunda etapa, quando Roberto Soriano recebeu na esquerda, passou para Jonathan Dos Santos no meio, que dominou e deu lindo passe para Bakambu, que recebeu cara a cara com Cuéllar e tirou bem do arqueiro dos rojiblancos: 2 a 0 Villarreal. Jogo tranquilo para os donos da casa.

Os visitantes se perderam na partida após os gols sofridos e se lançaram com tudo ao ataque, o que gerava espaço aos donos da casa, que chegaram ao terceiro gol, quando Soldado recebeu bom passe na direita, viu a entrada de Bakambu e cruzou para o camisa 17 completar para o gol: 3 a 0 Villarreal.

Com a vitória garantida, o Submarino Amarelo tirou o pé do acelerador, o que acarretou no gol dos visitantes, e com direito ao tento sendo marcado por um brasileiro. Aos 28', após lançamento, Victor Rodríguez ajeitou bonito e o brasileiro Douglas finalizou de primeira, rasteiro, diminuindo para o Gijón. Mas ficou nisso: 3 a 1 Villarreal.