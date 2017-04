Antes das semis da Champions, Atlético de Madrid visa manter freguesia sobre Las Palmas

INCIDENCIAS: Confronto a ser realizado no Estádio de Gran Canaria, às 13h30 deste sábado (29), válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol

Um confronto entre equipes que precisam da vitória para deixarem o ambiente positivo. Em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol 2016-2017, o Las Palmas encara o Atlético de Madrid no Estádio de Gran Canaria. O jogo está programado para acontecer às 13h30 deste sábado (29).

A necessidade de vencer é maior para a equipe das Ilhas Canárias. La UD começou com um bom desempenho, nas primeiras posições da competição, mas perdeu fôlego e adquiriu algumas sequências ruins de resultados. O time não vence há três jogos e ocupa atualmente a 13ª colocação, com 39 pontos ganhos. Por outro lado, os colchoneros estão no terceiro posto, com 68 pontos, empatados com o Sevilla. As duas equipes brigam por classificação direta à Uefa Champions League da próxima temporada.

Encerrar tabu e jejum de vitórias

Duas missões para o Las Palmas nesta tarde. Vencer para encerrar o jejum de três jogos sem vencer e voltar a ficar na parte de cima da tabela de classificação, e acabar com a freguesia diante do oponente. Nos últimos cinco duelos contra os madrilenos, são cinco derrotas e nenhum gol marcado. A oportunidade de sair com um importante resultado na reta final do Campeonato Espanhol é vista por todos como fundamental neste fim de semana, diante de sua torcida.

Dois desfalques são certos. O zagueiro brasileiro Michel Macedo e o atacante Livaja cumprem suspensão. O atacante não atua mais na temporada ao receber punição de cinco partidas e não ter redução de pena concedida pelo tribunal que avaliou a causa. O meio-campo Viera não atuou contra o Leganés, mas voltou aos treinamentos com a equipe. Embora sua condição física pode ser duvidosa, o jogador pode estar entre os titulares.

O técnico Quique Setién concedeu entrevista coletiva após última atividade com o elenco em preparação para o duelo contra o Atlético de Madrid. Após recusar-se a dar qualquer resposta sobre seu futuro à frente do Las Palmas, o comandante destacou a motivação e a determinação dos jogadores em encarar os atuais terceiros colocados da Liga.

"Apesar de não ser o nosso melhor momento, espero que o incentivo de jogar contra o Atlético de Madrid nos dê um impulso. Kevin-Prince Boateng está bem e estamos aguardando desenvolvimentos em sua condição física. A mesma situação de Jonathan Viera. Vamos ver. As cinco partidas de punição a Livaja me parecem uma barbaridade e pode ser um problema para nós. Não são todos os jogadores que têm a mesma força mental para suportar uma situação como a do jogo anterior. Não tenho dúvidas de que a equipe deu tudo e suou a camisa", explicou Quique Setién.

Vencer para focar na Champions

O Atlético de Madrid se encontra em mais um momento crucial na reta final da temporada. Os colchoneros disputam o Campeonato Espanhol e brigam por uma vaga direta na Champions League da próxima temporada, mas tem dois jogos contra o Real Madrid pelas semifinais da UCL desta temporada nas duas próximas metades de semana. Encarar o Las Palmas nesta tarde e conseguir um bom resultado dá mais tranquilidade ao time para manter as pretensões no torneio nacional e manter o foco na competição interclubes.

Três são os jogadores que não entram em campo pelo Atleti, todos por estarem lesionados no departamento médico. O lateral-direito Juanfran, o zagueiro Vrsaljko e o meia Augusto Fernández estão contundidos e não jogam neste fim de semana. O técnico Diego Simeone afirmou que tem uma boa reciprocidade e as duas partes conhecem a forma de lidar com essa situação de dividir a atenção na reta final do Campeonato Espanhol e da Uefa Champions League.

"Há cinco anos e meio temos atuado da mesma forma em todas as situações. Eles me conhecem e sabem como trabalho com eles. Las Palmas jogam bem um futebol com dinâmica ofensiva. Espero um típico jogo de fim de temporada. Vamos encontrar uma equipe que mudou. Se eles têm uma virtude é jogar no ataque. Não penso em outra coisa a não ser vencer esse jogo. O emocional responde mais que as pernas, o que está jogando é muito importante", declarou Cholo.