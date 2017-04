Jogo Espanyol x Barcelona ao vivo online pelo Campeonato Espanhol

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique por dentro de todos os detalhes do dérbi catalão entre Espanyol x Barcelona, válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol! Acompanhe ao vivo online nossa transmissão!

"Nós sabemos quanto é difícil jogar o dérbi. Todos os jogos fora de casa são difíceis e ainda mais contra o Espanyol. Mas vamos tentar superar o rival através de nossas qualidades e teremos que estar atentos. O fato de ser um dérbi significa ser um jogo especial e a posição na tabela de classificação não tem nenhuma referência em um jogo de dificuldade elevada e de alta intensidade. Nesta altura do campeonato, todas as partidas são fundamentais. Necessitamos dos três pontos. Além disso, é um dérbi", pontuou Luis Enrique.

Em entrevista coletiva, o comandante da equipe catalã destacou o retorno de peças importantes de seu elenco e falou da dificuldade de vencer o dérbi da Catalunha. Para ele, é necessário apresentar as qualidades e a atenção para evitar erros.

O técnico Luis Enrique não poderá contar apenas com dois jogadores que se recuperam de procedimentos cirúrgicos e não atuam mais sob sua tutela, uma vez que o treinador está em contagem regressiva para deixar o clube. O lateral-direito Aleix Vidal e o meia brasileiro Rafinha Alcântara só entram em campo na próxima temporada.

Além da boa sequência de resultados após a eliminação nas quartas de final da Uefa Champions League, boas notícias cercam o ambiente do Barcelona. Após cumprir três jogos de suspensão, Neymar está de volta ao time e entra de primeira. Além disso, Lionel Messi tem excelentes números contra o oponente desta tarde. Foram 15 gols marcados contra o Espanyol, o maior artilheiro do dérbi. Também, o camisa 10 assinalou dobletes em sete dos últimos 11 jogos no Campeonato Espanhol.

O Barcelona venceu El Clásico contra Real Madrid e goleou o Osasuna na última semana. Os seis pontos conquistados deixaram os catalães na liderança do Campeonato Espanhol, melhor que o arquirrival Real Madrid apenas no confronto direto, uma vez que ambos estão empatados com 78 pontos. Por isso, somar mais três pontos no dérbi catalão é de suma importância, uma vez que os merengues têm um jogo a menos a ser disputado na última semana de torneio.

"Temos nos preparado para a partida e nossos torcedores sabem que iremos jogar contra um grande rival. Temos de ser corajosos, mas não inconscientes. Nós sabemos onde temos que jogar a partida, estar conscientes porque, se cometemos erros, é uma equipe que sabe como aproveitar suas virtudes; teremos que errar pouco. São dois estilos contrários e sabemos que não podemos colocar o jogo nos braços do rival. Vamos enfrentá-los sem medo, mas com a sensação de que não acredito que o jogo será resolvido por uma grande defesa ou um grande ataque", ponderou Quique Flores.

Em entrevista coletiva tradicional antes da rodada, o técnico Quique Flores afirmou que o elenco está animado, mas tem consciência de realizar uma partida cautelosa contra o rival da Catalunha, atual líder do Campeonato Espanhol.

O único desfalque para o confronto é Óscar Duarte. Contundido, o defensor costarriquenho não entra em campo neste sábado.

A equipe vem de um bom retrospecto recente em jogos disputados no Estádio Cornellà-El Prat. São seis vitórias nos últimos oito confrontos realizados em casa. As derrotas aconteceram para Real Sociedad e Atlético de Madrid.

Diferente das últimas temporadas, o Espanyol chega na reta final da Liga com boa pontuação, o que dá tranquilidade para finalizar bem a temporada. Sem chances de rebaixamento e com pouquíssimas chances de classificação à Uefa Europa League, o time busca alcançar o melhor desempenho em relação aos últimos anos. Atualmente, o Periquito está na nona posição, com 50 pontos ganhos.