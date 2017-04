Resultado Espanyol x Barcelona pelo Campeonato Espanhol (0-3)

Google Plus

INCIDENCIAS: Confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol 2016-2017, realizado no Estádio Cornellà-El Prat

Agradecemos sua presença. Desejamos um ótimo feriado prolongado e até a próxima!

Encerramos aqui a transmissão de mais uma partida do Campeonato Espanhol. Fique ligado que teremos muito futebol nesse fim de semana com decisões por todo o Brasil.

Barça acorda e mata o jogo no segundo tempo, retornando ao topo da liga com um jogo a mais.

92' Acabou!

91' Minuto final.

90' Teremos mais dois minutos.

89' Torcida já começa a ir embora do estádio.

88' DIEGO LOPEZ! Neymar entra na diagonal, senta o pé e o goleiro fecha bem o ângulo!

87' Suarez estava cinco jogos sem marcar. Estava.

86' OOO MEU ZAGUEIRO.... Messi novamente faz a jogada, inverte de direita, Aaron foi afastar e espirrou o taco. Suarez só dominou, na pequena área, tirou do goleiro e só empurrou.

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARCELONA!

84' O Barça vai retornando ao topo da liga, mas tem um jogo a mais.

83' Messi dribla a defesa do Espanyol e deixa o marcador sentado no chão apenas puxando a bola.

82' Sergi senta o pé de fora da área e o goleiro Lopez pega firme.

81' Neymar chama o rival pra dança, finta bonito, cruza rasteiro e a zaga quase manda contra. Escanteio.

80' MUDA O ESPANYOL: Javi Fuego sai e entra Roca.

79' Espanyol vai precisar jogar como nunca em busca de um milagre.

78' MUDA O BARÇA: Mascherano entra e sai André Gomes.

77' MATOU! Messi arranca metade do campo, entra na área e só rola pra Rakitic chegar dando um tapa de primeira no contrapé do goleiro, que só olhou.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RAKITIC, DO BARÇA!

75' Torcida da casa aplaude e apoia o time do Espanyol.

74' Outra pancada. Agora em Luis Suárez.

73' Espanyol no aguardo de um erro para sair de contra-ataque.

72' Messi é o grande organizador do time culé.

71' Barcelona confia demais na saída com o pé do goleiro Ter Stegen.

70' Aaron cruza da canhota, mas mandou forte demais direto na linha de fundo.

69' Perez manda cruzado e Ter Stegen cai firme pra defender.

68' AMARELO, JAVI FUEGO. Messi dá lindo corte e toma um rodo daqueles. Amarelo justo.

67' São 31.708 pessoas.

66' MUDA O ESPANYOL: Piatti sai e entra Perez.

65' Jogo é lá e cá!

64' Neymar escapa de dois e toma o rapa. Pressão!

63' Messi chamando o jogo. Duelo muito mais animado!

62' É outro jogo nesse segundo tempo.

61' Piatti tenta chute cruzado e Umtiti salva por baixo. Escanteio.

60' MUDA O ESPANYOL: Léo entra e sai Caicedo.

59' SENSACIONAL, DIEGO LOPEZ! Messi faz a jogada, abre pra Neymar e ele dá um tapa colocado impressionante! A bola ia na gaveta e o goleiro voou pra espalmar!

58' Jogo fica movimentado e mais pegado ainda.

57' Pique atropela rival perto da área rival e o jogo tá parado.

56' AMARELO, AARON. Levantou Messi.

55' Messi dá um drible na marcação que a alma foi pra lá e o corpo pra cá.

54' Caicedo tromba em Piqué e fica sentindo o rosto. Jogo parado.

53' Neymar arranca a lateral toda pela esquerda, faz fila, entra na linha de fundo e quase deixa Suarez livre!

52' Jogo pega fogo e fica mais aberto!

51' Piatti escapa pela esquerda, cruza rasteiro e Umtiti afasta. Escanteio.

50' Gol dá enorme tranquilidade ao uruguaio e ao time do Barcelona.

49' FIM DE JEJUM! A zaga foi recuar, mandou no pé do Suarez. Aí amigo... É tapa na saída do goleiro e caixa!

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARCELONA!

47' Messi dança contra a marcação, toma pontapé e é chance do Barça marcar.

46' Bola na área do Barça, Piqué recua pra ter Stegen e o goleirão quase se complica.

45' Sem mudanças, começa o jogo.

Equipes retornam e a bola vai rolar.

A segunda etapa promete ser muito disputada.

Real vai agradecendo. Com esse empate, assume a liderança com um jogo a menos.

Jogo muito catimbado, marcado e truncado no meio-campo. Poucas situações de gols.

46' Acabou.

45' Mais um de jogo.

44' Pouco perigo de gol nessa etapa.

43' FORA! Transição rápida do Barça, Messi aciona Suarez, que dá pra Neymar e o brasileiro manda pela linha de fundo.

42' Piqué divide com Caicedo e reclama muito com o juiz.

41' Barça põe pressão, tenta investir, mas falta capricho.

40' Reta final.

39' Primeiro tempo sonolento no clássico.

38' FOOOOORA! Barcelona foi girando na entrada da área, Piqué inverteu, Sergi apareceu por trás da zaga, testou e mandou na rede do lado de fora.

37' Barcelona muito preguiçoso no jogo.

36' Jogo segue muito enroscado. Muitos erros de passes.

35' André Gomes muito mal no meio-campo.

34' Uruguaio passa por má-fase no ataque culé.

33' Suarez ganha na raça, entra na diagonal, tenta o passe e a zaga abafa.

32' Cruzamento da direita, Sergi apenas observa e a bola passa por toda a área.

31' André Gomes ia recuperando a bola, mas perdeu na sequência do lance.

30' Barça tenta ser mais conclusivo.

29' Trio MSN buscam triangular, mas o bandeira deu impedimento. Errou.

28' Muito apoio dos torcedores do Espanyol. Clássico!

27' Messi lança Alba e o juiz deu falta de Neymar em Javi. Jogo parado.

26' Messi e Neymar são quem mais buscam o ataque. Espanyol retraído.

25' Barça domina no meio e cria pouco. Tem sido frequente.

24' Pegada forte em Neymar fora da bola, mas o juiz ignorou o lance.

23' Barcelona controla as ações do jogo, mas não finaliza.

22' André Gomes é agarrado pelo rival. Juizão mandou seguir.

21' Minuto de aplausos nas arquibancadas do estádio do Espanyol.

20' Neymar carrega o campo inteiro e cava falta na esquerda. Esperto.

19' Messi é quem chama a responsabilidade para criar.

18' Muitos lançamentos forçados do time visitante. Espanyol agradece.

17' Jogo muito truncado no meio. Muitas faltas.

16' Barcelona começa a ter o controle da bola.

15' Muita pressão das arquibancadas.

14' FOOOOOOOOOOOOORA! Messi abre caminho, solta pra Rakitic e o meia manda de fora. A bola desvia e o goleiro só assiste passar raspando.

13' AMARELO, MORENO. Deu um rodo em Rakitic.

12' Vaias ao toque de bola culé.

11' Culés agora começam a encontrar espaços.

10' Messi avança pelo meio, toca pra Neymar e o brasileiro mete cruzado, mas explode na marcação.

9' Novamente Messi tenta avançar pelo meio e novamente a marcação afasta.

8' Messi busca primeira mágica e a marcação afasta o perigo.

7' Marcação alta do Espanyol complicando a vida do Barça.

6' É pressão total dos donos da casa!

5' Espanyol aperta a saída culé!

4' FOOOOOORA! Tabela entre Jurado e Caicedo e o meia saiu livre, deu cruzado e a bola passa raspando o pé da trave direita!

3' Messi já leva a primeira pancada. É clássico, amigo.

2' Ele retorna ainda manquitolando. Preocupação.

1' E Sergi Roberto já sente o joelho e preocupa.

0' Começou!

Espanyol com camisa listrada em azul e branco, calção azul e meias brancas.

O Barça tem seu segundo uniforme para a partida. Todo de roxo para o duelo.

Times fazem o ritual de entrada e todo aquele protocolo tradicional.

É o retorno de Neymar após suspensão. Barça entra pressionado nesse clássico pela vitória do rival Real Madrid.

Barça com Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, André Gomes; Lionel Messi, Suárez, Neymar.

O Espanyol terá Diego López, J. López, David López, Reyes, Aarón, Fuego, V. Sánchez, Jurado, Piatti, Caicedo e Gerard Moreno.

E temos escalações no momento que os times se preparam pra entrada no gramado.

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique por dentro de todos os detalhes do dérbi catalão entre Espanyol x Barcelona, válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol! Acompanhe ao vivo online nossa transmissão!

"Nós sabemos quanto é difícil jogar o dérbi. Todos os jogos fora de casa são difíceis e ainda mais contra o Espanyol. Mas vamos tentar superar o rival através de nossas qualidades e teremos que estar atentos. O fato de ser um dérbi significa ser um jogo especial e a posição na tabela de classificação não tem nenhuma referência em um jogo de dificuldade elevada e de alta intensidade. Nesta altura do campeonato, todas as partidas são fundamentais. Necessitamos dos três pontos. Além disso, é um dérbi", pontuou Luis Enrique.

Em entrevista coletiva, o comandante da equipe catalã destacou o retorno de peças importantes de seu elenco e falou da dificuldade de vencer o dérbi da Catalunha. Para ele, é necessário apresentar as qualidades e a atenção para evitar erros.

O técnico Luis Enrique não poderá contar apenas com dois jogadores que se recuperam de procedimentos cirúrgicos e não atuam mais sob sua tutela, uma vez que o treinador está em contagem regressiva para deixar o clube. O lateral-direito Aleix Vidal e o meia brasileiro Rafinha Alcântara só entram em campo na próxima temporada.

Além da boa sequência de resultados após a eliminação nas quartas de final da Uefa Champions League, boas notícias cercam o ambiente do Barcelona. Após cumprir três jogos de suspensão, Neymar está de volta ao time e entra de primeira. Além disso, Lionel Messi tem excelentes números contra o oponente desta tarde. Foram 15 gols marcados contra o Espanyol, o maior artilheiro do dérbi. Também, o camisa 10 assinalou dobletes em sete dos últimos 11 jogos no Campeonato Espanhol.

O Barcelona venceu El Clásico contra Real Madrid e goleou o Osasuna na última semana. Os seis pontos conquistados deixaram os catalães na liderança do Campeonato Espanhol, melhor que o arquirrival Real Madrid apenas no confronto direto, uma vez que ambos estão empatados com 78 pontos. Por isso, somar mais três pontos no dérbi catalão é de suma importância, uma vez que os merengues têm um jogo a menos a ser disputado na última semana de torneio.

"Temos nos preparado para a partida e nossos torcedores sabem que iremos jogar contra um grande rival. Temos de ser corajosos, mas não inconscientes. Nós sabemos onde temos que jogar a partida, estar conscientes porque, se cometemos erros, é uma equipe que sabe como aproveitar suas virtudes; teremos que errar pouco. São dois estilos contrários e sabemos que não podemos colocar o jogo nos braços do rival. Vamos enfrentá-los sem medo, mas com a sensação de que não acredito que o jogo será resolvido por uma grande defesa ou um grande ataque", ponderou Quique Flores.

Em entrevista coletiva tradicional antes da rodada, o técnico Quique Flores afirmou que o elenco está animado, mas tem consciência de realizar uma partida cautelosa contra o rival da Catalunha, atual líder do Campeonato Espanhol.

O único desfalque para o confronto é Óscar Duarte. Contundido, o defensor costarriquenho não entra em campo neste sábado.

A equipe vem de um bom retrospecto recente em jogos disputados no Estádio Cornellà-El Prat. São seis vitórias nos últimos oito confrontos realizados em casa. As derrotas aconteceram para Real Sociedad e Atlético de Madrid.

Diferente das últimas temporadas, o Espanyol chega na reta final da Liga com boa pontuação, o que dá tranquilidade para finalizar bem a temporada. Sem chances de rebaixamento e com pouquíssimas chances de classificação à Uefa Europa League, o time busca alcançar o melhor desempenho em relação aos últimos anos. Atualmente, o Periquito está na nona posição, com 50 pontos ganhos.