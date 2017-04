Real Sociedad vence em casa, põe pressão nos rivais e rebaixa Granada

Neste sábado (29), a Real Sociedad recebeu o Granada no Estádio Anoeta, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Brigando em situações opostas na tabela, as equipes não mostraram a inspiração que se esperava. Mesmo apresentando um futebol bem abaixo do comum, La Real fez valer a superioridade e venceu. Carlos Vela e Juanmi marcaram, com Adrian Ramos descontando. Com a vitória, a equipe do País Basco chegou a sexta posição, com 61 pontos, ultrapassando o Athletic Bilbao, que ainda joga na rodada e pode recuperar a posição. O Granada, na parte baixa da tabela, se junta ao Osasuna e é mais uma equipe matematicamente rebaixada. Com apenas 20 pontos, ocupando a penúltima posição, já não consegue alcançar o Leganes, que tem 30 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Em um primeiro tempo de quase nenhuma chance de gol, a Real Sociedad foi dominante na posse de bola, mas pouco fez ofensivamente. Nem mesmo com as bolas paradas conseguia criar as oportunidades. Juanmi, com chutes de fora da área, era a maior ameaça. Muitas vaias e reclamações da torcida com a equiepe basca, que parecia cansada em campo. Se defendendo muito bem, mas também sem conseguir chegar ao ataque, o time do Granada não ofereceu riscos. Um chute fraco do brasileiro Andres Pereira foi a única ação ofensiva, o goleiro Rulli defendeu sem problemas. Mas no último minuto da primeira etapa, Carlos Vela abriu o placar. Depois de um excelente passe em profundidade de Zaldua, Oyarzabal entrou pela direita e rolou para Vela na pequena área, livre, só tocar para o fundo das redes. Era o gol que daria a tranquilidade para o restante da partida.

A segunda etapa começou com mais vontade de ambas as equipes. Os donos da casa chegando com maior frequência, mas os visitantes não ficando só na defensiva e também saindo um pouco mais para o jogo. Tanto que aos 65', Foulquier aproveitou bola rebatida na direita e cruzou na cabeça de Adrian Ramos, que subiu dominante pra cabecear no contrapé de Rulli e empatar o marcador. A partir daí a Real Sociedad decidiu jogar um pouco mais. Avançou, finalizou mais, até que conseguiu o gol da vitória, e foi um belíssimo gol. Em jogada trabalhada da esquerda pro meio, a bola chegou a Sergio Canales na entrada da área, o meia deu uma cavadinha para Juanmi, que entrou pelo meio da zaga e bateu de primeira na saída do goleiro Ochoa. Com o 2 a 1, a equipe basca põe presão nos rivais em briga por vaga na Uefa Europa League, enquanto o Granada está rebaixado e disputará a segunda divisão na próxima temporada.