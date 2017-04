'Salvador' contra Valencia, Marcelo enaltece vitória merengue: "Demos a alma"

(Foto: Pedro Castillo/Getty Images)

Após a vitória difícil por 2 a 1 ante o Valência, na manhã deste sábado (29), no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O lateral esquerdo do Real Madrid, Marcelo, enalteceu a entrega dos jogadores e ficou feliz após ter conquistado três pontos considerados difíceis pelo lateral.



"Estou muito contente por ter conquistado três pontos difíceis. Muitos times nos dão muita canseira aqui no Santiago Bernabéu, mas é normal que queiram ganhar do Real. Hoje demos a alma e mostramos a todos quem somos. os torcedores apoiando é difícil vencer a gente aqui", disse Marcelo.



Real Madrid abriu vantagem contra o adversário logo nos primeiros minutos diante do Valência, com gol de Cristiano Ronaldo. Mas, o próprio Cristiano, perdeu um pênalti após Diego Alves pegar sua cobrança. E no lance seguinte, o time visitante empatou em bela cobrança de falta feita por Parejo. Entretanto, o lateral esquerdo Marcelo, foi destaque nesta partida após garantir a vitória por 2 a 1, com gol marcado aos 41 minutos do segundo tempo.



Com o bom resultado conquistado neste sábado, Real Madrid chega aos 81 pontos, retornando a liderança, mas terá que pressionar o Barcelona, que faz o dérbi contra o Espanyol ainda neste sábado (29), às 15h45. Caso o Barça ganhe, voltará a liderança, mesmo o Real com um jogo a menos.



"Se queremos levar o título, temos que ganhar todos os jogos que faltam. Com paciência e muito trabalho. Estou contente pelo gol, mas mais por somar pontos. Continuamos de pé. Vamos lutar até o final", afirmou Marcelo.