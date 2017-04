Simeone comemora goleada sobre Las Palmas: "Estou satisfeito''

(Foto: Sonia Canada/Getty Images)

Atlético de Madrid venceu o Las Palmas por 5 a 0, na tarde deste sábado (29) em Gran Canaria, pelo Campeonato Espanhol. Vindo de derrota contra o Villareal, por 1 a 0, no estádio Vicente Calderón, Diego Simeone concedeu entrevista coletiva e mostrou-se satisfeito com seu time, que resolveu a partida com 3 gols em 18' minutos de jogo.



"Estou satisfeito do jogo importante que a equipe jogou, interpretamos muito bem como tivemos que jogar hoje, encontramos diretamente o que estávamos procurando", disse Simeone.

Com o foco dividido entre o Campeonato Espanhol e a Champions League - na qual a equipe está na semifinal -, Diego Simeone poupou alguns titulares, como Diego Godín e Fernando Torres, que entrou na segunda etapa e ainda fez o quinto gol da partida, já nos acréscimos.

Simeone rasgou elogios aos seus jogadores e mostrou-se agradado pela atuação de seu time em campo. "Hoje começamos muito fortes, não me canso de elogiar meus jogadores, há quatro dias perdemos um jogo e hoje eles entraram em campo e resolveram o jogo em 18 minutos", afirmou o técnico.

Com a vitória, o Atlético de Madri abriu oito pontos de vantagem para o Villarreal. Agora com 71 pontos, a equipe de Simeone está no terceiro lugar, no limite para ir direto ao torneio europeu, sem precisar passar pela fase de mata-mata.



O próximo confronto do Atléti pelo Campeonato Espanhol, é contra o Eibar, no dia 6 de maio, às 11h15. Antes disso, tem o dérbi da capital, contra o Real Madrid, pela Champions League na próxima terça-feira (2), às 15h45, no Santiago Bernabéu.