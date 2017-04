Barcelona vence dérbi contra Espanyol com doblete de Suárez e segue líder

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 35ª rodada do campeonato espanhol, realizado no estádio Cornellà-El Prat.

O dérbi catalão entre Espanyol e Barcelona aconteceu neste sábado (29) no estádio Cornellà-El Prat. A partida, válida pela 35ª rodada da La Liga, terminou em 3 a 0 com doblete de Luis Suárez e Ivan Rakitic. Apesar da vitória, a partida passou longe de ser fácil para o Barça: a excelente marcação do Espanyol fez os culés sofrerem, principalmente no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Barcelona contou com El Pistolero para aproveitar dos erros da zaga adversária e marcar dois na partida.

Com os três pontos garantidos, o Barcelona segue líder do campeonato, empatado com o Real Madrid, ambos com 81 pontos. Já o Espanyol está na nona posição na tabela, empatado com o Eibar, com 51 pontos.

Na próxima rodada, o Espanyol visita o Deportivo La Coruña. Já o Barcelona recebe o Villarreal no Camp Nou.

A marcação precisa do time da casa

O primeiro tempo já começou com uma boa chance do time da casa. Caicedo deu assistência para Jurado mas, de cara para o goleiro Ter Stegen, Manuel bateu para fora. A marcação precisa do Espanyol impediu o Barcelona de sair para o ataque e o time culé se viu pressionado na defesa no início do jogo. A primeira oportunidade do Barça foi aos dez minutos, quando Messi conseguiu escapar da marcação, tocou para Neymar mas a bola do brasileiro parou na zaga do Espanyol.

No entanto, o jogo foi mudando de ritmo quando o time visitante começou a encontrar mais espaços e atacar mais. O croata Rakitic teve algumas chances nesse momento, mas a bola foi desviada e depois, o jogador errou o passe. Apesar de chegar mais perto da pequena área, o time do Barcelona não conseguia finalizar, parando na zaga.

Aos 30’ Suárez teve boa chance depois de receber assistência de Messi mas o jogador parou a jogada por medo de impedimento e o árbitro acabou marcando a penalidade. A possível falta de confiança de Luisito, que não marca há cinco jogos, se fez presente também quando o uruguaio tentou um passe para Neymar, mas perdeu o tempo e a bola bateu na marcação. O Espanyol perdeu uma oportunidade aos 31’, quando Jurado tentou encontrar Caicedo na pequena área mas o zagueiro Piqué tirou.

A equipe da casa manteve a boa marcação, esperando o contra ataque e dificultou a finalização do adversário. Sem conseguir o passe certo para gol ou uma jogada individual do trio MSN o Barça não marcou, apesar das tentativas, e o primeiro tempo terminou no zero a zero.

Os erros do Espanyol que Suárez não perdoou

A segunda etapa começou com intensidade pelo lado culé e, aos 50’, Suárez marcou de trivela o primeiro gol da partida após um erro de passe da defesa do Espanyol. Após sofrer o gol, a equipe começou a fazer mais pressão no time visitante e teve boa chance com Caicedo, mas a defesa tirou. O trio MSN se fazia mais presente e, aos 59’, Messi tocou para Neymar que mandou no ângulo mas o goleiro Diego López fez uma belíssima defesa.

A partida se tornou, então, bem intensa com ataques sem parar dos dois lados. O jogador da casa Léo Baptistão entrou para substituir Caicedo e entrou apresentando perigo na pequena área mas a zaga do Barça tirou. Então, o técnico do Espanyol Sánchez Flores fez outra substituição na busca de um time mais ofensivo para conquistar o empate: Perez entrou no lugar de Piatti e, aos 69’, deu passe para Jurado que bateu cruzado mas Ter Stegen agarrou a bola.

No entanto, aos 76’, Rakitic aumentou a vantagem no placar para a equipe visitante. A jogada começou com Neymar, que buscou a bola e tocou para Messi. O argentino driblou a zaga adversária e deu assistência para Ivan Rakitic tranquilamente mandar a bola no canto do gol, marcando para o Barcelona.

Os visitantes, então, começaram a ter maior domínio no jogo e dez minutos depois, o zagueiro do Espanyol Aaron errou o passe e Luis Suárez soube aproveitar a chance: o uruguaio pegou a bola e marcou seu segundo gol na partida, dando a vitória para o Barça com o placar de 3 a 0.