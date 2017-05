Real Madrid x Atlético AO VIVO hoje na UEFA Champions League 2017 (0-0)

Salve, salve amigo leitor da VAVEL Brasil. Seja bem-vindo à mais uma transmissão em tempo real do clássico espanhol válido pela semifinal Real Madrid x Atlético ao vivo da Uefa Champions League.

Acompanhe conosco na VAVEL a partida à partir das 15h pelo horário de Brasília.

Fique de olho Real Madrid x Atlético: Marcelo, lateral: o melhor lateral do mundo tem sido decisivo nos últimos jogos merengues, inclusive colocando o Real na semi com ótima partida contra o Bayern de Munique.

Fique de olho Real Madrid x Atlético ao vivo hoje: Saul, meia: O jovem jogador é o motor da equipe colchonera e alia velocidade, qualidade e força no meio-campo.

Para o clássico da capital da Espanha, são três os desfalques. Os defensores Juanfran e José María Giménez, lesionados na coxa, além do meia Augusto Fernández, com dores no joelho, não entram em campo.

Com boas vitórias e atuações que os torcedores estavam acostumados a ver nos últimos anos, o time segue em busca de disputar a Uefa Champions League do ano que vem pelo Campeonato Espanhol, mas não se concentra totalmente no futuro, pois ainda está em busca do título continental nesta temporada.

Real Madrid x Atlético de Madrid ao vivo

O Atlético de Madrid começou a temporada de maneira irregular, mas conseguiu se recuperar aos poucos e, nos números, se encontra no melhor momento da temporada.

O técnico Zinédine Zidane, na tradicional entrevista coletiva no dia anterior ao jogo, não quis se apegar ao retrospecto favorável em torneios europeus e acredita em equilíbrio na peleja por uma vaga na final da liga.

Para o dérbi de Madrid, são dois os desfalques. O zagueiro luso-brasileiro Pepe, com problemas nas costelas, e o atacante Gareth Bale, com lesão no calcanhar, estão no departamento médico e não entram em campo nesta terça-feira.

Porém, a Uefa Champions League não fica em segundo plano. Manter a hegemonia europeia retomada nos últimos anos é um dos principais objetivos do maior vencedor da UCL O Real Madrid segue firme em busca do título espanhol. Apesar de ter perdido El Clásico contra o Barcelona e ter dado a liderança ao arquirrival nacional pelo confronto direto, os merengues seguem na briga pela conquista nacional.

Com o placar inalterado na prorrogação, o Real Madrid conquistou La Undécima nas penalidades máximas. O último encontro pela Uefa Champions League aconteceu na decisão do torneio na temporada passada. No histórico San Siro, em Milão, Sergio Ramos abriu o marcador, mas Ferreira Carrasco empatou para o Atleti.

De novo, os merengues saíram vencedores graças ao gol salvador marcado por Chicharito Hernández aos 43 minutos do segundo tempo, que resultou no placar agregado de 1 a 0. Na temporada seguinte, veio mais uma oportunidade do Atlético de Madrid dar o troco. Nas quartas de final, os arquirrivais madrilenos se encontraram mais uma vez. No tempo extra, melhor para o Real, que goleou, saiu vencedor por 4 a 1 e conquistou La Décima.

Na temporada 2013/2014, era a perseguição do Real Madrid pelo décimo título continental. No Estádio da Luz, em Lisboa, o Atleti saiu na frente na primeira etapa e segurou o placar até o famoso minuto 93, quando Sergio Ramos empatou o confronto e levou a partida à prorrogação.

Como não tinha tempo extra nem penalidades máximas previstas no regulamento, um terceiro jogo foi disputado e o Real, posterior campeão, venceu por 2 a 1.

Os primeiros três clássicos foram válidos pela semifinal Copa dos Campeões da Europa na temporada 1958/1959. No primeiro confronto, os merengues venceram por 2 a 1 e os colchoneros deram o troco ao conquistarem uma vitória simples.

Será o oitavo dérbi Real Madrid x Atlético ao vivo disputado por torneios internacionais na história do futebol. E todos vencidos pelo Real. Os merengues aliam a história dos séculos XX e XXI para levar a melhor mais uma vez.

No Estádio Santiago Bernabéu, Real Madrid e Atlético de Madrid entram em campo pelas semifinais do torneio continental e buscam estar presentes em mais uma decisão da principal competição interclubes do planeta.

O confronto mais repetitivo entre equipes da capital espanhola se tornou frequente em uma escala maior, na Uefa Champions League. E volta do Real Madrid x Atlético a ser disputado a partir das 15h45 desta terça-feira.