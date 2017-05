Decisivo com três gols contra Atlético, Cristiano Ronaldo não vê vaga na final garantida

Foto: Daniel Nieto/VAVEL

Cristiano Ronaldo teve mais uma atuação espetacular na Champions League. Na tarde desta terça-feira (2), o português marcou os três gols da vitória do Real Madrid sobre o rival Atlético por 3 a 0, pela semifinal, no Santiago Bernabéu. A partida de volta será na próxima quarta-feira (10), no Vicente Calderón.

Apesar dos três gols que deixou o Real Madrid em situação confortável, Cristiano Ronaldo elogiou o adversário e pediu concentração para o jogo de volta, afirmando que nada está garantido, apesar da boa vantagem.

"Temos que estar concentrados, o Atlético é uma equipe muito boa e por isso está na semifinal. Na partida da Liga (espanhola), Oblak esteve fantástico, mas hoje as bolas entraram. É uma grande vantagem, mas não tem nada fechado. Precisamos estar concentrados", disse o camisa 7.

Com os três gols contra o Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo chegou a marca de 104 gols na história da Champions League. Já são 10 gols na atual edição, sendo oito deles na fase de mata-mata (foram cinco contra o Bayern de Munique e três contra os colchoneros). Além disso, o gajo encostou no Messi, artilheiro com 11 gols.

Na próxima quarta-feira (10), Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid no estádio Vicente Calderón. Será a última vez que as equipes se enfrentam no local, já que a partir da próxima temporada os colchoneros jogarão no novo estádio. O Atléti precisa vencer por quatro gols de diferença para garantir a classificação.