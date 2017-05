Zidane afirma que confronto não está decidido e elogia atuação do Real Madrid: "Estou orgulhoso"

Foto: Daniel Nieto/VAVEL

O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 3 a 0, com três gols de Cristiano Ronaldo, na tarde desta terça-feira (2), no primeiro jogo da semifinal da Champions League, no estádio Santiago Bernabéu. Apesar da boa vantagem, o técnico Zinedine Zidane garantiu que o confronto ainda não está decidido e lembrou que tem partida de volta.

+ Com outro hat-trick de CR7, Real Madrid nocauteia Atlético e abre ampla vantagem na semifinal

+ Decisivo com três gols contra Atlético, Cristiano Ronaldo não vê vaga na final garantida

"Fizemos uma grande partida. É importante marcar três e não levar nenhum, mas há um jogo de volta e no futebol não se sabe o que vai acontecer", disse Zidane.

O técnico francês aproveitou para elogiar a atuação do Real Madrid, que foi dominante na maior parte do jogo e abriu boa vantagem para a segunda partida no Vicente Calderón.

"Estou muito orgulhoso dos jogadores. A primeira meia hora foi fantástica. Sai um e entra outro, mas continua fenomenal", destacou o treinador.

Na próxima quarta-feira (10), Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid no estádio Vicente Calderón. Será a última vez que as equipes se enfrentam no local, já que a partir da próxima temporada os colchoneros jogarão no novo estádio. O Atléti precisa vencer por quatro gols de diferença para garantir a classificação.