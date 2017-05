Em ampla desvantagem, Koke ainda confia no Atleti: “Já fizemos quatro no Vicente Calderón”

Foto: Divulgação/Getty Images

Foi realmente um jogo para o Atlético de Madrid esquecer, e com esse pensamento os jogadores compareceram para a entrevista pós jogo. E já pensando no jogo de volta, o meia Koke comentou a péssima atuação colchonera: “um dia complicado para os torcedores que vieram nos apoiar. Não fizemos nada. Não estivemos à altura, mas sabemos que há uma partida de volta. Acreditamos por nossa torcida e temos que dar o máximo na quarta-feira”.

Cristiano Ronaldo foi o grande destaque, marcando os três gols merengues. Koke foi questionado se fica mais difícil reverter o resultado com ele em campo, já que o gajo também fez três no último jogo no Vicente Calderón: “que nada, isso é futebol. Já fizemos 4 com ele no Vicente Calderón. Foi uma derrota dura, mas temos que acreditar na virada. É muito difícil, mas temos que olhar pra frente e virar pelos que vieram ao Bernabéu, pelos que estão em casa, por todos os torcedores”.

Diante de uma desvantagem tão grande, o desânimo pode afetar os jogadores. Uma vitória com tanta diferença de gols é muito difícil de ser revertida, ainda mais contra uma equipe com tanta qualidade como o Real Madrid. Mas o meia espanhol se manteve otimista e com esperança para o próximo jogo: “queremos passar uma boa imagem e por que não acreditar na virada? Simeone já nos disse que se alguém não quiser jogar na quarta que pode dizer sem problemas. Temos que pensar em nos reerguer. Este time quando sofreu um golpe tão duro sempre respondeu de imediato e temos que tentar fazer igual”.

Gameiro, após mais um gol do Real Madrid | Foto: Divulgação/Getty Images

Outro que se manteve otimista foi o zagueiro Savic. O montenegrino reconheceu que “é duro perder por 3 a 0, mas agora pensamos no Eibar e em dar o máximo nesta partida da Champions”, comentou. “Não nos esquecemos da Champions. Restam 90 minutos e jogamos no (Vicente) Calderón, diante da nossa torcida e por que não podemos pensar na virada?”, completou de forma bastante confiante.

Sobre a partida, o camisa 15 colchonero comentou que “a equipe buscou o gol fora e o Real Madrid se aproveitou dos contra-ataques. Temos que olhar adiante e dar o nosso máximo”.

No próximo sábado (6), o Atlético recebe o Eibar, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, buscando assegurar a terceira posição. Na quarta-feira (10), volta a enfrentar o Real Madrid, desta vez no Vicente Calderón, para a tentar a incrível “remontada” e a vaga na final da UCL.