Simeone acredita em remontada histórica: "Jogaremos até a última gota de possibilidade"

(Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, foi bem breve na coletiva de imprensa no Santiago Bernabéu após a derrota por 3 a 0 para o Real Madrid pela Champions League, mas se mostrou confiante em sua equipe para reverter o resultado:

"Eles levaram a primeira parte da eliminatória, mas ainda falta a segunda. É muito complicado, mas é futebol, e o futebol tem coisas inesperadas. Jogaremos até a última gota de possibilidade que tivermos".

"Agora temos que tentar fazer algo impossível, mas como nos chamamos Atlético de Madrid, possivelmente somos capazes", finalizou o argentino.

O jogo de volta acontece na Quarta (10) no Vicente Calderón, na despedida do estádio da Champions League. Antes disso, o clube colchonero enfrenta o Eibar no Sábado (6) pelo Campeonato Espanhol, também no Calderón.