Cristiano Ronaldo celebra 400 gols pelo Real Madrid e brinca: "Sou deste planeta"

Foto: Divulgação/Real Madrid CF

Após sua atuação de gala contra o Atlético de Madrid, em jogo que praticamente classificou o Real Madrid para mais uma decisão de Uefa Champions League, Cristiano Ronaldo recebeu de Florentino Pérez, presidente do clube merengue, uma camisa personalizada em comemoração aos seus 400 gols pela equipe onde é o maior artilheiro da história.

O português falou sobre o seu momento, do clube e da expectativa para a fase final da temporada: "Estamos há um passo de Cardiff e estamos muito felizes felizes. Eu me sinto bem e me preparando para estar bem na fase final da La Liga e da Champions. Obviamente, tem que ter um pouco de sorte também, porque me preparei e as coisas estão saindo bem, não só a mim, mas para a equipe também. Por isso que digo que com dedicação e trabalho duro, como sempre, as coisas vem em um processo natural. Estou contente e sou deste planeta", disse CR7, brincando no final.

Sobre a marca de 400 gols pelo clube merengue, o gajo afirmou que é algo muito especial e que não esperava chegar nisso um dia: "É algo muito especial. É uma quantidade de gols muito grande, não esperava. Isso é fruto de todo o trabalho da equipe, do meu trabalho, de todos que trabalham no clube e da torcida, que sempre nos apoia. É uma motivação extra sempre jogar com essa camisa. Me sinto muito feliz e quero tentar dar o melhor de mim nos anos que tenho de contrato, marcar gols como sempre e fazer com que o Real Madrid ganhe títulos", afirmou.

Para finalizar, Cristiano falou sobre o estado da equipe após a grande vitória no Dérbi desta terça-feira (2): "Vejo a equipe fenomenal. Ontem foi uma prova a mais que a equipe está bem e com confiança. Ganhar por 3 a 0 foi sensacional e é muito importante. O domínio que a equipe teve demonstra o comprometimento que tem nossos jogadores. Estamos muito motivados e queremos ir para a final da Champions. Temos uma pequena vantagem e estamos a um passo de Cardiff", finalizou.

O foco de Ronaldo e do Real Madrid, agora, é no Campeonato Espanhol. No sábado (6), às 15h45, a equipe visita o quase rebaixado Granada para seguir na briga pelo título.