Apesar de derrota, técnico do Celta mantém confiança em recuperação: "Isto não terminou"

(Foto: Nur Photo/Getty Images)

Nesta tarde de quinta-feira (04), às 15h45, o Celta de Vigo recebeu o Manchester United em casa, no Estádio Balaídos, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal na UEFA Europa League. Em partida bastante equilibrada, o United conseguiu vencer por 1 a 0 com gol de Rashford e agora volta para a Inglaterra com a vantagem de se classificar até com um empate. Depois da derrota, o técnico Eduardo Berizzo concedeu entrevista coletiva e falou sobre a derrota da equipe.

Após a derrota, o técnico garantiu que a semifinal ainda não terminou e também que a sua equipe tem possibilidades de conseguir a remontada no Old Trafford.

“Isto não terminou, vamos em busca da próxima partida porque temos as nossas possibilidades. Este resultado vai nos exigir uma partida ofensiva e estaremos preparados. Fico com a sensação de ter competido com um grande rival e teremos as nossas conclusões na partida de volta”, analisou o comandante espanhol.

O treinador também falou que esperava uma partida assim e lamentou sofrer o gol justo na hora em que o Celta estava no seu melhor momento. “Qualquer bola partida iniciava um novo ataque para os dois lados. Pudemos abrir o placar com a chance de Daniel, mas a defesa parou o nosso ataque. Na segunda etapa tudo ficou equilibrado, mas sofremos o gol quando estávamos melhores na partida”, avaliou o técnico.

O técnico também foi perguntado sobre a atuação do atacante Iago Aspas, que é um dos principais jogadores do Celta. “Ele sofreu uma marcação de perseguição e não conseguiu encontrar espaços”, resumiu o treinador.

Para encerrar a sua entrevista, o técnico disse que na partida de volta usarão o que aprenderam hoje e está confiante com a remontada.

“Nós vamos para o jogo de volta aprendendo o que aconteceu nesta noite. Muitas vezes saímos com um resultado negativo na partida de ida e isso deve nos estimular para o jogo de volta na Inglaterra”, finalizou Berizzo.