Fifa retira suspensão e Messi jogará partidas decisivas pela Argentina

Foto: Juan Mabromata/AFP

O Comitê de Apelação da Fifa aceitou, nesta sexta-feira (5), o recurso requerido pela pela AFA (Associação da Futebol Argentino) e retirou a sanção que suspendia Lionel Messi das próximas quatro partidas pela Seleção Argentina, além da multa de 10.000 francos suíços que o jogador teria que pagar.

O craque argentino foi acusado de insultar o árbitro assistente brasileiro Emerson Augusto de Carvalho na partida contra a Bolívia, em La Paz. O fato ocorreu após uma sequência de faltas não marcadas pelo árbitro da partida, o também brasileiro Sandro Meira Ricci. Após o fato, Messi seguiu com a bola e se irritou quando viu Emerson assinalar falta sua em uma trombada contra o lateral Beausejour.

Confira na íntegra o comunicado oficial

"O Comitê Disciplina da Fifa - em aplicação dos artigos 77 a) e 108 do Código Disciplinar da Fifa - chegou a uma decisão em relação a Lionel Messi, por conta do incidente ocorrido durante a partida entre Argentina e Chile no dia 23 de março de 2017, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O jogador Lionel Messi foi declarado culpado de violar o artigo 57 do CDF, por direcionar insultos ao assistente.

Como resultado, Lionel Messi está suspenso de quatro partidas oficiais e sancionado com uma multa de 10 mil francos suíços (R$ 32 mil, aproximadamente). O primeiro jogo na qual a sanção começa a ser cumprida é na próxima partida das Eliminatórias, entre Bolívia e Argentina, que será jogada hoje, 28 de março. O restante da suspensão será cumprido nos próximos jogos das eliminatórias."

Foto: Alejandro Pagni/Getty Images

Após o incidente, Leo acabou sendo suspenso por quatro jogos, mas, curiosamente, não foi denunciado pelo árbitro da partida e tampouco relatado pelo mesmo quando questionado pela Fifa sobre o incidente. Com a apelação aceita, o jogador estará presente nas cruciais quatro últimas partidas da seleção argentina que são cruciais para a pretensão de Copa do Mundo da seleção.

Com Messi em campo, a seleção argentina voltará à campo no dia 31/08 quando irá ao Uruguai enfrentar a celeste. No momento, os argentinos ocupam a quinta posição na classificação e precisariam disputar a repescagem para chegar a uma eventual classificação para a Copa do Mundo, que ocorrerá no ano que vem, na Rússia.