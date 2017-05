Sevilla empata com Real Sociedad e adia sua classificação à Uefa Champions League

Abrindo a 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla recebeu nesta sexta-feira (5) a Real Sociedad no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, às 16h. Em uma partida bastante equilibrada das duas equipes e com ambas tendo chances de vencer, o Sevilla saiu na frente na primeira etapa com gol de Sarabia. Porém na volta do segundo tempo, Carlos Vela empatou o jogo para a Real Sociedad e deu números finais a partida, terminando com o placar de 1 a 1.

Com o resultado de hoje, o Sevilla continua na quarta colocação com 69 pontos, dois a menos que o terceiro colocado Atlético de Madrid. Precisando apenas de uma vitória para garantir a sua classificação para a Uefa Champions League. O Sevilla agora pode ver o Villarreal se aproximar e ficar apenas três pontos atrás, isso se vencer o Barcelona amanhã às 13h30.

A Real Sociedad que vinha de três vitórias seguidas e buscava seu quarto triunfo, se mantém na sétima colocação do campeonato com 62 pontos e desperdiça a chance de ultrapassar o Athletic Bilbao e entrar para a zona de classificação da Uefa Europa League. O Athletic Bilbao tem os mesmos 62 pontos, mas ainda não jogou nesta rodada.

Na próxima rodada, a penúltima do campeonato, a Real Sociedad recebe o Málaga no Estádio Anoeta, a partida será no domingo dia 14, às 15h. Por sua vez, o Sevilla tem compromisso mais complicado, aonde vai enfrentar o Real Madrid no Santiago Bernabéu, também no domingo às 15h.

Sarabia abre o placar e Sevilla vai para o intervalo com 1 a 0

Em um primeiro tempo bastante equilibrado, o Sevilla conseguiu levar pequena vantagem sobre a Real Sociedad e levou vantagem para o intervalo. Criando mais chances nos primeiros 45min, a equipe comandada por Sampaoli abriu o placar aos 40min de jogo, com Sarabia.

Depois de a bola sobrar perto da área, Ben Yedder dá um lençol no defensor e ajeita para Sarabia. O meio campo chega batendo com categoria e toca por cima do goleiro Rulli, abrindo o placar para os donos da casa.

Real Sociedad volta melhor e garante o empate na partida

Depois de sair atrás no marcador, os visitantes voltaram melhor na segunda etapa e pressionaram o Sevilla. Aos 16min da segunda etapa, a Real Sociedad conseguiu chegar ao empate. Depois da bola sobrar na área, Carlos Vela ficou com o gol aberto e chutou para o fundo das redes deixando tudo igual na partida.

Com o empate da Real Sociedad, os visitantes cresceram na partida e por alguns minutos foram melhores. O Sevilla melhorou com a entrada de Ganso e a partida voltou a ficar equilibrada, com as duas equipes tendo grandes chances de marcarem seu segundo gol. Porém a partida terminou equilibrada e o placar ficou em 1 a 1, com um grande jogo dos dois times.