Neymar aprova possível ida de Verratti ao Barça: "Ideal para atuar conosco"

Foto: PhotoSilver/VAVEL.com

De férias, Neymar segue chamando a atenção da mídia espanhola por suas declarações. Desta vez, o atacante ganhou destaque ao falar sobre Verratti - um dos alvos do Barcelona nesta janela de transferências - e afirmar que o volante italiano possui as características ideais para jogar ao seu lado no Barça.

Os últimos rumores do mercado de transferência aumentaram a expectativa do torcedor catalão pela chegada de Verratti, volante italiano alvo de diversas equipes do primeiro escalão mundial. Quando questionado, Neymar manifestou seu desejo de ter o jogador como companheiro e chegou a mencionar seu estilo de jogo como um dos principais motivos.

Foto: Xavier Laine/Getty Images

"Verratti? Eu gostaria de vê-lo no Barcelona, é um grande jogador com uma qualidade técnica incrível". "Ele possui o perfil correto e as características ideais para atuar conosco no Barça" - afirmou o camisa 10 da seleção brasileira que ainda fez questão de ressaltar a importância do jogador caso o mesmo vá ao clube catalão.

No entanto, apesar das últimas especulações, o zagueiro Marquinho, companheiro do italiano no PSG, negou que o jogador tenha falado sobre uma possível ida ao futebol espanhol e finalizou deixando clara a sua torcida para a permanência do volante, peça fundamental para o esquema tático da equipe francesa.