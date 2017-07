90 minutos e o sonho de voltar a elite: Getafe e Tenerife fazem duelo final por uma vaga na Liga

Donos de campanhas árduas durante toda esta temporada, Getafe e Tenerife protagonizam neste sábado (24) o último capítulo rumo à elite do futebol espanhol. No Estádio Coliseum Alfonso Pérez, as equipes realizam a partida de volta da decisão dos play-offs da Liga 1|2|3.

No confronto de ida, realizado na última quarta-feira (21), o time das Ilhas Canárias conquistou uma leve vantagem, ao derrotar o Geta pelo placar mínimo no Heliodoro Rodríguez López.

Rebaixado na temporada passada, os azulones precisam unicamente da vitória para garantir o retorno à primeira divisão. Na fase anterior dos play-offs, o Getafe empatou com o Huesca fora de casa e goleou a equipe no Coliseum por 3 a 0.

Na temporada regular, Getafe e Tenerife empataram em duas ocasiões

Há sete anos longe da Liga, o Tenerife está há um empate de retornar à elite. Nas semifinais, a equipe foi derrotada pelo Cádiz por 1 a 0 na partida de ida, mas recuperou-se ao vencer o adversário pelo mesmo placar na volta. Por ter a melhor campanha, alcançou a decisão.

Esperando uma grande partida, Bordalás evita falar sobre favoritismo

Na última coletiva que antecede a final, José Bordalás comentou sobre como o adversário deve reagir ao clima do Coliseum: "Não sei se irão mudar seu estilo. Isso pode acontecer, mas o mais importante é como nós iremos entrar em campo. Em um bom nível somos uma grande equipe, temos demonstrado isso. Não vai ser fácil porque o acesso está em jogo, e eles possuem uma vantagem. O que mais me preocupa é o comportamento de minha equipe, pois acredito que eles não irão mudar sua maneira de jogar", declarou o técnico.

Bordalás não confirmou as presenças de Cala e Fuster na equipe

O comandante ainda rejeitou qualquer rótulo que indique sua equipe como favorita: "Excesso de confiança é algo ruim. Os elogios debilitam o desempenho da equipe. O otimismo não. Temos que estar convencidos que podem vencer, isso sim. A equipe está aqui por méritos próprios, e estão preparados", concluiu.

Fidelidade ao estilo de jogo é o segredo de Martí para chegar à elite

Tal como foi dito por Bordalás, José Luis Martí também falou sobre como sua equipe deve encarar o Getafe: "Temos que ser fiéis ao nosso estilo de jogo, defender o mais longe possível de nossa meta e buscar a todo instante o gol adversário. A temporada foi maravilhosa, estamos próximos de algo grande, e não podemos deixar isso escapar", afirmou o técnico.

Ressaltando que 'um gol na casa do rival não resolveria nada', Martí falou sobre a ansiedade do elenco, que deseja entrar em campo para fazer história: "A única coisa que eles querem é que chegue a hora da partida, para competir e conquistar o objetivo. Eles tem acreditado que isto é possível desde a primeira partida. Muitos jogadores do Getafe já disputaram a Liga e sabem o que é isso, mas com nossa fé em campo será complicado para eles", finalizou.