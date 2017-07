Campeão mundial com a Espanha e ídolo no Real Madrid, Álvaro Arbeloa anuncia aposentadoria

Foto: Getty Images

O dia foi tristeza para os torcedores do Real Madrid. Neste sábado (24) o lateral-direito Álvaro Arbeloa, um dos maiores ídolos recentes do clube, anunciou sua aposentadoria dos campos. Quem deu a notícia em primeira mão foi o jornal espanhol "Marca", que teve uma entrevista exclusiva com o defensor. Arbeloa foi bem direto nas suas palavras: "Chegou o momento de dizer adeus".

Em alguns dos poucos trechos de sua entrevista, Arbeloa afirmou que ainda dava para continuar jogando, já que seu físico está bom, o que pesou um pouco na sua decisão, mas que acabou deixando para trás. Além disso, declarou amor eterno ao Real Madrid: "O Madrid é o clube da minha vida".

Oriundo da base do Real Madrid, o lateral passou por todas as bases do clube, desde o time C, passando pelo Castilla, até chegar ao profissional. Porém, pouco aproveitado na equipe principal, ele foi vendido para o Deportivo La Coruña, onde jogou bem na temporada 2006/07, sendo negociado ao Liverpool, ficando no futebol inglês duas temporadas.

Após três temporadas longe, Arbeloa retornou ao Real Madrid para, finalmente, ser aproveitado. Foram 153 jogos em sete anos pelo clube, oscilando bons e maus momentos, mas conquistando vários títulos, como uma La Liga (2011/12), duas Copas do Rei (2010/11 e 2013/14) e duas Uefa Champions League (2013/14 e 2015/16).

Arbeloa na sua primeira conquista de UCL com os merengues em 2014 | Foto: Getty Images

Muito além disso, o lateral é um considerado um dos grandes ídolos recentes do clube, por toda sua paixão e dedicação pelo clube, seja dentro de campo ou fora dele, sempre levando o madridismo consigo, protegendo tudo que envolve o clube. Mesmo não sendo um grande lateral tecnicamente, sempre foi importante dentro do vestiário, um dos grandes líderes.

Sua última temporada foi pelo West Ham, onde fez um total de quatro partidas. Além disso, Arbeloa também teve muito sucesso na seleção espanhola, participando do melhor elenco da história do futebol espanhol entre 2008 e 2012, quando a Fúria venceu duas Eurocopas em sequência e a Copa do Mundo em 2010, a primeira e única do país até hoje. Com certeza vai deixa saudade em muitos torcedores espanhóis.