Com direito à invasão da torcida, Getafe vence Tenerife e retorna à La Liga após uma temporada

O Getafe está de volta à primeira divisão! Neste sábado (24) a equipe de Madri recebeu o Tenerife no jogo de volta da final dos playoffs de acesso à La Liga, no estádio Coliseum Alfonso Pérez. Empurrado pela sua torcida, que invadiu o campo após o fim da partida, os azuis venceram por 3 a 1, com dois de Dani Pacheco e um de Faurlín; Lozano fez o gol da equipe de Gran Canaria

Invasão da torcida após o jogo | Foto: Divulgação/La Liga

Com isso, o Getafe se junta ao campeão Levante e ao Girona como os três times que disputarão a primeira divisão na temporada 2017/18. Eles ficarão no lugar de Sporting Gijón, Osasuna e Granada, que disputarão a segundona.

Veja como foi a partida

Primeiro tempo sensacional e Getafe na frente com dois de Pacheco

A missão do Getafe não era tão simples, só que a equipe entrou muito ligada, e com a força da sua torcida, conseguiu abrir o placar logo cedo, quando, após cobrança de escanteio da direita, a zaga do Tenerife não afastou e a bola sobrou para Faurlín, que finalizou da marca do pênalti e deixou os donos da casa na frente: 1 a 0 Getafe.

Só que o início avassalador da equipe de Madri não parou por aí. Exatos três minutos depois, após jogada na direita, a bola chegou em Portillo, que dominou na área e cruzou rasteiro para Dani Pacheco, que pegou de primeira, totalmente livre, e mandou no canto de Dani Hernández: 2 a 0 Getafe. Menos de 15 minutos e o Getafe já tinha feito o resultado que precisava para subir.

Mas, mesmo com a grande empolgação dos donos da casa, o Tenerife mostrou suas garras e conseguiu diminuir pouquíssimo tempo depois, quando Aitor Sanz recebeu na intermediária, abriu na esquerda para Shibasaki, que cruzou de primeira e Lozano se jogou para marcar de carrinho na primeira trave: 2 a 1. Início de partida espetacular.

Após um início sensacional, a partida ficou mais morna e, relativamente, lenta. Porém, após mais um descuidado da defesa do Tenerife, o Getafe marcou o terceiro, quando Molina tabelou com Portillo, saiu na cara de Dani Hernandez, finalizou e o arqueiro defendeu. Só que a bola sobrou para Dani Pacheco, que finalizou de primeira e deixou a vaga em Madri mais uma vez: 3 a 1 Getafe. Depois disso, nada mais aconteceu em um primeiro tempo fantástico.

Muita comemoração no terceiro gol | Foto: Divulgação/La Liga

Getafe aguenta pressão e garante acesso

Diferente da primeira etapa, o segundo tempo não começou a todo vapor, ainda mais por conta da vantagem dos donos da casa após os primeiros 45 minutos. Mesmo assim, algumas chances foram criadas no início. A primeira foram dos donos da casa, quando Molina passou para Faurlín, que saiu cara a cara com Dani Hernandez, mas o arqueiro defendeu. Depois foi a vez dos visitantes assustarem, quando Tyronne mandou um chutaço no travessão.

A partida seguiu morna, mas com as duas equipes ligadas nos detalhes, que poderiam decidir o confronto. O Getafe conseguia chegar um pouco melhor, já que o Tenerife dava mais espaços. Quase que Molina fez um belíssimo gol, quando Darmian puxou contra-ataque, passou para o centroavante, que avançou, deixou alguns defensores para trás e finalizou de canhota, mas para fora.

Na parte final da partida, foi um verdadeiro abafa do Tenerife, que tentava um gol a todo custo, tanto que quase conseguiu, quando a bola sobrou para Tyronne na área, que chutou cruzado, Guaita defende e a bola sobrou para Amath, que tentou de bicicleta, mas a bola foi para fora. Depois disso, as duas equipes trocaram algumas chegadas, mas nada aconteceu e o Getafe garantiu vaga na primeira divisão na temporada 2017/18.