José Bordalás comemora volta do Getafe a La Liga: “Estamos em um momento de grande felicidade”

(Foto: Aitor Alcalde/Getty Images)

Neste sábado (24), o Getafe recebeu o Tenerife no Estádio Coliseum Alfonso Pérez pela partida de volta dos playoffs para a La Liga. Depois de perder a partida de ida por 1 a 0, o Getafe venceu o Tenerife pelo placar de 3 a 1 e garantiu a sua classificação para a elite do futebol espanhol. Após a partida, o técnico José Bordalás concedeu entrevista coletiva e exaltou a sua felicidade com o retorno à primeira divisão.

Bordalás falou sobre a classificação muito merecida e também exaltou a felicidade da equipe. O técnico do Getafe também ressaltou estar bastante agradecido pela sua equipe e pelo desempenho na temporada.

“Estamos em um momento de grande felicidade porque fizemos uma temporada com muita honra. A equipe até o último instante soube sofrer e conseguimos o acesso para a La Liga muito merecido. Só tenho palavras de felicidade e agradecimento”, comentou o treinador.

O técnico também falou sobre a partida e o fato de entrar no jogo com a desvantagem do 1 a 0 sofrido na ida. Bordalás elogiou a atuação da equipe e destacou ter sofrido apenas uma chance de perigo no jogo.

“Entramos em campo sabendo que tínhamos que dar a volta no resultado do jogo de ida. Marcamos dois gols e eles descontaram na unida jogada de perigo que tiveram. Ainda sim a equipe não se abalou e marcou o terceiro gol. Com o 3 a 1 a equipe jogou atrás, mas soubemos defender e conseguimos um acesso histórico e merecido”, analisou o comandante do Getafe.

Encerrando sua entrevista, Bordalás agradeceu o apoio da torcida e destacou a importância de fazer os torcedores felizes com a volta para a primeira divisão espanhola. “Quero parabenizar a torcida que estava num estado espetacular. Deixamos muitas pessoas e torcedores felizes e isso é o mais importante para nós”, finalizou o técnico Bordalás.

Foi a segunda vez que o técnico José Bordalás conseguiu subir de volta para a primeira divisão como técnico. No primeiro acesso como treinador, Bordalás subiu a equipe do Alavés para a elite do futebol espanhol. Agora em 2017 o técnico garantiu a presença do Getafe na La Liga em 2017/18.