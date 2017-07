Após temporada aquém na Internazionale, Banega acerta retorno ao Sevilla

Foto: Catherine Ivill/Getty Images

O Sevilla anunciou nesta terça-feira (27) o retorno de Éver Banega, que estava na Inter de Milão. O meia argentino retorna ao Sevilla por 9 milhões de Euros após uma temporada na Itália, assinando por três temporadas com o clube rojiblanco que fora sua casa entre 2014 e 2016.

Após duas temporadas no Sánchez-Pizjuán, Banega foi para o futebol italiano visando uma melhora na qualidade de seu futebol unido a um projeto animador proposto pela Inter. Apesar da fraca campanha do clube de Milão, Éver marcou seis gols e deu oito assistências nas 28 oportunidades que teve na Serie A.

De volta ao Sevilla, a expectativa é da manutenção do bom futebol apresentado na temporada 2015-2016 quando foi peça chave para a conquista da Uefa Europa League que fez com que seu nome voltasse a ser ventilado nas convocações da seleção argentina seja com Tata Martino ou com Bauza.

Power Sport Image/Getty Images

Sua saída da Inter abre espaço para a provável chegada de Borja Valero, meia da Fiorentina que é o principal nome para substitui-lo e que deverá chegar à Milão pela quantia de 7 milhões de Euros, dois milhões a menos do que a ida de Banega ao Sevilla. A transferência já era aguardada já que o treinador da Inter, Luciano Spalletti não contava com o argentino para a próxima temporada.

Confira abaixo o comunicado oficial divulgado pelo Sevilla anunciando o retorno de Banega.

O Sevilla FC e a Inter de Milão chegaram a um princípio de acordo para a transferência de Éver Banega, desde que o jogador passe pelas pertinentes avaliações médicas e assine seu contrato assim que chegar a Sevilla. Banega, que assinará por três temporadas, regressa ao Sánchez-Pizjuán após ir para a Inter no último verão depois de ter protagonizado uma temporada sensacional do Sevilla FC.