Destaque do Alavés, Theo Hernández confirma acerto com Real Madrid: "Sonho de criança"

Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Falta pouco para que a negociação se concretize. Em uma rápida entrevista à Marca TV em Los Angeles, onde está passando as férias, o lateral-esquerdo Theo Hernández, que pertence ao Atlético de Madrid, falou rapidamente e praticamente confirmou sua ida ao rival do Atléti, o Real Madrid: "É um sonho que tenho desde criança".

Além disso, ele mostrou bastante ansiedade e empolgação com a chance de jogar com, segundo ele, os melhores jogadores do mundo: "Estou muito emocionado e esperançoso em estar com os melhores jogadores do mundo. Agora, a única coisa que há a fazer é continuar trabalhando e lutando", completou o atleta de 19 anos.

Com isso, é apenas uma questão de tempo até o clube merengue anunciar de vez a contratação de Theo. A negociação, que deve girar em torno dos 26 milhões de euros, deverá ser oficializada nos próximos dias, com expectativa para o começo de julho, e encerraria o tal "pacto de não agressão" que o Real tem com o rival Atlético.

Theo foi um dos grandes destaque da ótima temporada do Deportivo Alavés, onde jogou emprestado pelo Atléti. Ele foi dono da lateral-esquerdo dos Babazorros, que conseguiram a grande façanha de alcançar a decisão da Copa do Rei, sendo derrotados na finalíssima pelo poderoso Barcelona por 3 a 1. Theo marcou um belo gol de falta no confronto, o único da sua equipe no jogo. Ele será mais uma das "jóias" que o Real Madrid está colhendo e "moldando" pensando no futuro do clube.