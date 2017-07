Filho de Zidane, Enzo acerta por três temporadas com Alavés

Foto: Helios De La Rubia/Getty Images

O Deportivo Alavés segue apostando nos jovens talentos dos gigantes espanhóis. Nesta quinta-feira (29), o clube de Mendizorroza acertou a contratação do jovem meia Enzo Zidane, filho de Zinedine Zidane, por três temporadas. Os dois clubes chegaram a um acordo, e, como de costume nas últimas negociações merengues, o clube tem a opção de recompra do jogador.

Segundo a nota no site do clube, o Alavés destaca a qualidade e visão de jogo de Enzo, fator primordial para sua contratação, além, claramente, da pouca idade. Pode-se dizer que esse é um caso semelhtante ao do volante Marcos Llorente, que foi emprestado uma temporada ao Alavés, se destacou bastante no meio de campo e deve retornar ao elenco merengue para a próxima temporada.

Na base do Real Madrid desde os 9 anos, Enzo vem sendo um dos destaques do Real Madrid Castilla, time B, há duas temporadas. Foram 78 partidas, com sete gols marcados e 15 assistências, sendo, na última temporada, cinco gols e cinco assistências em 32 partidas. Além disso, ele também já atuou na seleção francesa sub-19.

Vale lembrar que Enzo já havia estreado pela equipe principal do Real Madrid, mais exatamente na Copa do Rei da temporada passada, marcando um dos gols na goleada do clube merengue por 6 a 1 diante do Cultural Leonesa. Foi a primeira e única chance que o pai dele, Zinedine Zidane, lhe deu e ele aproveitou bem.

Agora, a expectativa é que Enzo seja peça importante do meio de campo do Alavés, que tem a "fama" de dar oportunidade a jovens garotos, como, por exemplo, o lateral-esquerdo Theo Hernández, que foi emprestado pelo Atlético de Madrid e acabou sendo um dos principais jogadores da bela campanha dos albiazules na temporada passada, tanto que está para ser anunciado como reforço do próprio Real Madrid.