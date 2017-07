Em busca do pentacampeonato, Espanha encara Alemanha na final do Europeu Sub-21

INCIDENCIAS: Final do Europeu Sub-21 disputada entre Alemanha e Espanha no Krakow Stadium, na Polônia.

Nessa sexta-feira (30), Alemanha e Espanha fazem a grande final do Europeu sub-21. A partir das 15h45, as duas seleções se enfrentam no Krakow Stadium, na Polônia, país sede da competição, em busca do grande título.

Após vencer a Inglaterra nos pênaltis e conseguir a vaga na final, a Alemanha - campeã da edição de 2009 - espera mostrar toda a sua força diante do time que apresentou o melhor futebol até aqui na competição. Mesmo sem alguns dos principais jogadores, que estão com a seleção principal, espera conseguir o segundo título do torneio.

Já a Espanha, que tem o melhor ataque e a melhor defesa do torneio, espera manter o alto nível para vencer a consistente geração alemã, que se mostra cada vez mais forte em todas as categorias. Tendo uma trajetória muito mais tranquila, foi líder do grupo e venceu a Itália nas semis por 3 a 1. Com quatro títulos em sua história (1986, 1998, 2011, 2013), vai em busca do penta campeonato.

A Espanha venceu os dois últimos confrontos contra a Alemanha. Em 2013, pela Euro, e em 2014, em partida amistosa, ambas pela categoria sub-21.

“Nos testar contra os melhores”, diz Stefan Kuntz, técnico alemão

A seleção alemã vem chamando a atenção com a sua grande evolução desde a Copa de 2002. O título da Copa de 2014 pode ter sido o auge deste trabalho tão bem realizado, mas não significa que vai parar por aí. E os times das categorias de base da Alemanha vêm mostrando isso, com um futebol de nível cada vez mais alto.

Preparação alemã para a grande final | Foto: Divulgação/UEFA

Diante de mais um grande desafio para conquistar mais um título, o técnico Stefan Kuntz falou com a imprensa sobre a decisão: “Nós falamos desde o início que nós queríamos nos testar contra os grandes. Enfrentamos Itália, Inglaterra e agora Espanha. É um grande desafio. Jogaremos como jogamos nos outros jogos, mantendo nossa filosofia, mas também se adaptando aos adversários”.

Davie Selke vem sentindo uma pancada sofrida no jogo contra a Inglaterra e deixou o treino mais cedo nesta quinta-feira (29). O meia Niklas Stark, que também não está treinando em ritmo normal, pode entrar jogando no lugar de Gideon Jung, se passar nos testes pré-jogo.

Alguns jogadores desta equipe foram promovidos para o plantel profissional para disputar a Copa das Confederações, isso mostra a força dessa geração. A seleção espanhola, que tem o seu melhor da categoria para esta final, é cotada como favorita, mas não se pode subestimar a Alemanha.

Qualidade e motivação para mais um título

A Espanha sofreu apenas dois gols nos quatro jogos disputados, marcou 12 vezes, além de mostrar um futebol de muita qualidade, com jogadores como Asensio e Saúl Ñíguez fazendo partidas memoráveis. O bom desempenho até aqui credenciam a Fúria como favorita ao título mais uma vez.

Mas, mesmo com o favoritismo, o técnico Albert Celades demonstrou grande respeito à Alemanha e deixou claro que se não jogar bem, será difícil vencer: “Eles são grandes adversários. Nós respeitamos Portugal e Itália, que também são grandes times, mas a Alemanha está na final. Milagres não existem, tem muito talento lá e temos que fazer algo mais do que fizemos contra Portugal e Itália. Estamos preparados para enfrenta-los com a melhor mentalidade”.

Último treino da Espanha antes da final | Foto: Divulgação/UEFA

A equipe espanhola não possui desfalques, todos os jogadores estão 100% fisicamente e em excelente forma. O domínio dos clubes espanhóis nas competições europeias nos últimos anos se reflete também nas seleções, tanto as de base quanto a profissional. Este time está invicto há 13 jogos e venceu os últimos seis. A Espanha chega em seu melhor momento para conquistar a taça.

Se a Espanha for campeã, Francisco e Marcos Llorente serão os primeiros pai e filho a terem vencido o Europeu Sub-21. O pai, 'Paco' Llorente, venceu em 1986 contra a Itália.