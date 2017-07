Barcelona exerce opção de recompra e tira Deulofeu do Milan

Deulofeu foi um dos destaques do Milan no segundo semestre da última temporada (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

O Barcelona acertou nesta sexta-feira (30) o primeiro reforço para a temporada que vem. Trata-se do meia-atacante Gerard Deulofeu, que pertencia ao Everton e jogou o segundo semestre da época passada emprestado ao Milan. O clube espanhol exerceu a opção de recompra, avaliada em € 12 milhões (R$ 45,3 milhões), e fechou com jogador espanhol por duas temporadas.

"O FC Barcelona ativou a cláusula de recompra sobre Gerard Deulofeu. Nos dias seguintes, os termos serão acordados tanto com o Everton quanto com o jogador. O contrato do Deulofeu durará até 30 de junho de 2019", dizia uma nota no site oficial do Barcelona.

Agora, o Barça terá de ficar com Deulofeu por pelo menos uma temporada. Em 2015, o ex-treinador do Everton, Roberto Martínez, explicou a situação. "Se o levam de volta, eles não podem vendê-lo por uma temporada, então ele tem que ficar no time principal por uma temporada", disse o técnico, em entrevista coletiva. "No final disso, se eles decidirem vendê-lo, temos os primeiros direitos para recuperá-lo ou temos uma grande porcentagem desse acordo", completou.

Deulofeu marcou quatro gols e deu três assistências em 18 jogos pelo Milan

Com isso, Deulofeu precisará disputar com Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez por uma vaga no time titular. Em função das boas exibições com a camisa do Milan, o jogador voltou a ser convocado para a Seleção Espanhola. Ele, inclusive, é o capitão da Espanha Sub-21, que disputa com a Alemanha nesta sexta-feira (30) o título do Europeu Sub-21 .

Deulofeu retorna ao clube que o projetou para o futebol. O jogador ficou de 2011 a 2013 atuando pelo Barça B, onde marcou 27 gols e distribuiu cinco assistências. No time principal, foram seis partidas e nem um gol ou assistência.