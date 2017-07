Celades lamenta derrota, mas valoriza sua equipe: “Estou orgulhoso por tudo o que fizeram”

(Foto: Nils Petter Nilsson/Ombrello / Getty Images)

Alemanha e Espanha se enfrentaram nesta sexta-feira (30) pela final da Euro sub-21 2017. Com o placar mínimo de 1 a 0, a seleção alemã se consagrou campeão do torneio e tirou as chances da Espanha de chegar ao seu quinto título na competição. Depois de perder o título da Euro sub-21, o técnico da seleção espanhol Albert Celades falou em entrevista e lamentou a derrota, mas também se mostrou bastante orgulhoso da sua equipe.

Sobre a final contra a Alemanha, o treinador da Roja comentou um pouco da partida e disse que sabia da qualidade dos alemães.

“Sabíamos das qualidades da Alemanha, mas cada partida é diferente. Na primeira metade eles nos fizeram sofrer, estivemos cômodos. Não gostamos da nossa postura e tentamos mudar as coisas, mas não conseguimos”, avaliou o técnico.

Celades também falou sobre a tristeza de perder na final, mas ainda sim elogiou a sua equipe e afirmou que se tinha um grande adversário pela frente.

“Estamos tristes, mas orgulhosos da nossa equipe e o esforço dos jogadores. Tínhamos um grande rival na nossa frente e eles foram superiores no primeiro tempo de jogo. Na segunda etapa foi mais equilibrado”, comentou Celades.

O técnico também fez uma avaliação sobre a sua seleção na partida e destacou o bom segundo tempo, onde tiveram chances para empatar o placar da partida. O treinador analisou que o primeiro tempo foi decisivo.

“Na primeira etapa não fomos nós mesmos. Quando se joga com um rival deste nível, tem que fazer as coisas muito bem e isso foi difícil para nós. O primeiro tempo foi determinante na partida e tentamos mudar as coisas no intervalo. Na segunda etapa começamos melhor e tivemos ocasiões para empatar, mas não conseguimos e tudo se complicou”, avaliou o treinador sobre a partida.

Mesmo com a derrota, o treinador tentou ver as coisas positivas e garantiu que de tudo se aprende um pouco. Celades ainda finalizou a entrevista demonstrando bastante orgulho da sua seleção.

“De tudo se aprende um pouco. Podemos tirar conclusões positivas e negativas, mas estou orgulho dos jogadores por tudo o que fizeram em um torneio brilhantes. É duro perder uma final”, encerrou o técnico da Espanha.

Com a derrota para a Alemanha, a Espanha desperdiçou a oportunidade de conquistar o seu quinto título da Eurocopa sub-21. Se mantendo com os quatro títulos na Euro sub-21, a Espanha continua atrás da Itália que, com cinco conquistas na competição, continua sendo a maior vencedora do torneio.