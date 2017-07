Real Bétis chega a acordo com Barcelona e anuncia Cristian Tello como novo reforço

(Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona)

O Real Bétis confirmou na tarde desta sexta-feira (30) a contratação do atacante espanhol Cristian Tello. O atleta com passagens por Espanyol, Barcelona, Porto e Fiorentina, reforçará o clube de Sevilha até 2022.

O valor pago pelos Verdiblancos pelo passe do dianteiro gira em torno de €4 milhões, podendo ter um acréscimo de mais €1 milhão caso o jogador atinja determinados objetivos. O Barcelona ainda sim mantém o direito de participar de uma futura venda de Tello.

Cristian Tello, de Sabadell, na Espanha, começou a carreira na Catalunha, no Espanyol B. O crescimento foi reconhecido quando chegou ao Barcelona B e logo foi promovido para a equipe principal, onde marcou 20 gols em 86 jogos. Tello aos poucos perdeu espaço no time de astros e acabou emprestado ao Porto no meio do ano de 2014.

No clube português, o atacante espanhol atuou menos, apenas 57 vezes, e marcou 10 gols. Após um ano e meio Tello teve um destino diferente, conheceria a Itália, onde defenderia também por um ano e meio a Fiorentina. Nos Violas, como é conhecido o clube italiano, foram 56 jogos e apenas 6 gols. Foi um ano e meio de descrição para Tello.

O atacante tem passagem pelas categorias de base da La Roja, a seleção da Espanha. Contando sub-19, sub-20 e sub-21 são 20 jogos e 3 gols. Tello passou também passou pela seleção olímpica e pela principal. Ao todo são 7 jogos e nenhum gol.

Agora Tello volta para a Espanha. Chega à Sevilha para defender os Béticos. O jogador chega nos próximos dias para fazer os últimos exames, assinar o contrato com o clube e ser apresentado como novo jogador do Real Bétis.