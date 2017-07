Atlético de Madrid amplia contrato do meia Saúl Ñíguez até 2026

As atuações avassaladoras de Saúl Ñíguez com a Espanha na Eurocopa Sub-21 de 2017 renderam ao atleta uma renovação contratual com o Atlético de Madrid. Na manhã deste sábado (1º), o clube comunicou que o meia estendeu seu vínculo com a agremiação até 30 de junho de 2026.

"Saúl amplia seu contrato até 2026", publicou o clube madrilenho em seu site oficial, junto a uma declaração do jogador: "No Atleti, somos uma família e não há lugar melhor em que eu poderia estar".



Segundo a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid quer blindar Saúl no caso de outras equipes apresentarem propostas por ele após as boas exibições no Campeonato Europeu Sub-21, disputado na Polônia. O jovem meia, inclusive, sacramentou a vitória da Espanha sobre a Itália, na semifinal, com três gols. Segundo o Marca, a multa rescisória do jogador chega a € 150 milhões.

Saúl ganhou a Chuteira de Ouro da Eurocopa Sub-21, onde a Espanha acabou perdendo para a Alemanha na final

A renovação põe fim às especulações de uma possível saída de Saúl Ñíguez do Atléti. O meia apareceu como destaque na imprensa inglesa. Manchester United e Paris Saint-Germain eram algumas das equipes que estavam de olho no jovem atleta.

O atleta estreou na equipe B do Atlético com apenas 16 anos, em 2011. Fez seu primeiro jogo pelo time principal principal dos colchoneros com 17 anos, antes de passar uma temporada emprestado ao Rayo Vallecano.



Ñíguez já acumula algumas temporadas de sucesso clube colchonero. Revelado no Atléti, o atleta de 22 anos está há três temporadas consecutivas com a equipe. O camisa 8 acumula 147 aparições com a equipe espanhola, tendo balançado as redes em 24 oportunidades. Ele terminou a última edição da Euro como artilheiro, marcando cinco gols em quatro jogos.