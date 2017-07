Após temporada fraca no Swansea, atacante Borja Bastón é emprestado ao Málaga

Foto: Divulgação/Málaga CF

O Málaga agiu rápido após perder Sandro Ramírez para o futebol inglês. Nesta terça-feira (4), a equipe da Andaluzia anunciou a contratação do centroavante Borja Bastón, que chega por empréstimo do Swansea City. Após passar pelo reconhecimento médico em La Rosaleda, o espanhol assinou contrato até o fim da temporada.

Bastón já é um "velho" conhecido dos amantes do futebol espanhol. Oriundo da base do Atlético de Madrid, o atacante de 24 anos iniciou sua carreira profissional no time B colchonero em 2009, onde ficou dois anos, marcando 16 gols em 37 partidas. Depois disso foram vários empréstimos: Real Múrcia, Huesca, Deportivo La Coruña, Real Zaragoza e Eibar estiveram nesse meio, com o Bastón se destacando sempre, marcando vários gols.

Juntando as temporadas 2014/15 e 2015/16, onde atuou por Zaragoza e Eibar, ele marcou 40 gols em 74 partidas. Após o grande destaque, somado a solidez de suas temporadas, o centroavante rumou ao futebol inglês, mais exatamente para o Swansea City. Em 18 partidas pela equipe do País de Gales, apenas um gol marcado e o gostinho de que poderia ter rendido mais. Agora, ele tentará voltar à boa forma no futebol espanhol, onde sempre foi bem regular.

Ex-Espanyol B, goleiro Andrés Prieto também é anunciado

Prieto suprirá a ausência de Kameni | Foto: Divulgação/Málaga CF

Além de um atacante, o Málaga também anunciou a contratação de um arqueiro visando a próxima temporada. Trata-se de Andrés Prieto, de 23 anos, que chega do Espanyol, onde ficou três anos no time B, disputando 80 partidas. Ele assinou um contrato de duas temporadas. Além de Espanyol, Andrés também foi da base do Real Madrid, onde, pelo profissional, atuou, mesmo que bem pouco, pela equipe B e C merengue. Ele chega para suprir a ausência de Carlos Kameni, que deixou a equipe rumo ao Fenerbahçe.