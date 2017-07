Eibar anuncia contratação do atacante brasileiro Charles, ex-Málaga

Google Plus

Foto: Divulgação/SD Eibar

Visando manter um elenco cada vez mais competitivo, o Eibar segue se movimentando nesta janela de transferências de verão. Nesta terça-feira (4), foi a vez do clube armero anunciar a contratação do atacante Charles.

O brasileiro chegou a província de Guipúscoa no último final de semana, desde então, realizou exames médicos e conheceu as instalações de seu novo clube. O contrato do centroavante é de uma temporada, que pode ser renovado até 2019. Para isso, Charles deverá atuar por pelo menos 25 partidas.

+Após temporada fraca no Swansea, atacante Borja Bastón é emprestado ao Málaga

No futebol europeu desde 2002, o Eibar é a oitava equipe de Charles no Velho Continente

Revelado pelas categorias de base do Santos, Charles não chegou a atuar na equipe principal de nenhum clube no Brasil. Sua primeira oportunidade como profissional veio em Portugal em 2002, quando atuou pelo Feirense.

No ano seguinte, chegou à Espanha para vestir a camisa do modesto Pontevedra, clube da Galiza. Contudo, o grande momento de sua carreira viria apenas na temporada 2012/13, quando se tornou artilheiro da Liga Adelante com 27 gols, atuando pelo Almería.

+Atlético de Madrid amplia contrato do meia Saúl Ñíguez até 2026

Seu grande desempenho chamou a atenção do Celta de Vigo, que acertou a contratação do atacante na jornada seguinte. Em duas temporadas pelo clube, marcou 16 gols em 62 partidas. Mantendo-se ativo na Liga, Charles foi para o Málaga ao término de seu contrato, onde encerrou sua passagem com uma marca semelhante a anterior: 15 tentos em 56 confrontos disputados.

Em Eibar, Charles chega para disputar posição com Sergi Enrich e Kike García. Antes do brasileiro, o clube armero já havia anunciado a chegada de Iván Alejo e Marko Dmitrovic.