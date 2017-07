Com valor recorde em multa, Barcelona finaliza renovação de Messi até 2021

Foto: VAVEL España

A manhã de quarta-feira (5) começou completamente favorável ao Barcelona, mesmo em período sem atividades profissionais. O time catalão anunciou em seu site oficial a extensão do vínculo contratual do craque Lionel Messi. Agora, o camisa 10 permanece no ambiente catalão até 30 de junho de 2021. A assinatura do contrato irá acontecer quando o jogador retornar das férias e participar das atividades com o elenco.

A renovação já era cogitada na imprensa espanhola desde a última terça-feira (4). Os números não foram oficialmente revelados, mas as informações provenientes dos meios de comunicação hispânicos dão conta de que a multa rescisória beira os 300 milhões de euros, aproximadamente R$ 1,125 bi. Com isso, o trio MSN, composto pelo argentino, por Luis Suárez e por Neymar permanece até 2021, uma vez que os dois últimos estenderam seus vínculos contratuais até o mesmo período no verão europeu do ano passado.

Messi e Barcelona estão atrelados praticamente por toda a vida do maior argentino em atividade. Com apenas 13 anos, o jogador veio do Newell's Old Boys, passou por todas as categorias de base existentes nos blaugranas e estreou com 17 anos no time profissional, em um amistoso contra o Porto. Hoje com 30 anos de idade, Messi pode chegar a 16 temporadas com a camisa do clube.

Com o Barça, conquistou oito títulos do Campeonato Espanhol, quatro Uefa Champions League, cinco Copas do Rei, sete Supercopas da Espanha, três Uefa Supercup e três Mundiais de Clubes FIFA. Além disso, são cinco premiações Bola de Ouro e quatro Chuteiras de Ouro, além de outros recordes e prêmios individuais. Na Catalunha, marcou 507 gols em 583 jogos, o que o coloca como maior artilheiro da Liga Espanhola e da história do Barcelona.