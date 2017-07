Real Madrid oficializa acerto com lateral-esquerdo Theo Hernandez junto ao rival Atlético

Foto: Getty Images

O que já era de conhecimento de todos, finalmente foi oficializado. Na manhã desta quinta-feira (5) o Real Madrid anunciou sua primeira contratação visando a temporada 2017/18. Trata-se do jovem lateral-esquerdo Theo Hernández, de 19 anos, que chega após se destacar no Deportivo Alavés na temporada passada. Ele pertencia ao rival do Real, o Atlético de Madrid, que havia emprestado o jogador. Theo assinou por seis temporadas com o clube merengue, que soltou um comunicado oficial no seu site.

"O Real Madrid C.F. e o Atlético de Madrid chegaram a acordo pela negociação do jogador Theo Hernández, que acertou pelo clube pelas próximas seis temporadas.

O jogador será apresentado na próxima segunda-feira, 10 de julho, às 19h30 (horário da Espanha), em um palco de honra no Santiago Bernabéu, depois de submeter ao reconhecimento médico.

Posteriormente, Theo Hernández pisará pela primeira vez no Santiago Bernabéu com a camisa do Real Madrid e atenderá as mídias de comunicação na sala de imprensa"

Há exatamente uma semana, Theo havia confirmado o acerto em uma rápida entrevista ao jornal espanhol Marca, deixando tudo mais "óbvio" em relação à negociação. O acerto já era esperado desde o fim da última temporada, quando o Real Madrid percebeu o grande potencial do jogador em uma temporada ótima pelo Alavés e acabou fechando o negócio.

Theo chega para ser uma ótima sombra para o brasileiro Marcelo, além de ser uma contratação para o futuro, tendo em vista o grande investimendo da equipe merengue não pensando no agora, mas sim mais na frente. Agora, a expectativa é em relação ao acerto com o meia Dani Ceballos, do Real Bétis, e que foi eleito o melhor jogador do último Europeu Sub-21.