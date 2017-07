Fernando Torres renova com Atlético de Madrid por uma temporada

Power Sports/Getty Images

O Atlético de Madrid oficializou nesta quarta-feira (05) a renovação do contrato de Fernando Torres por mais uma temporada, o ídolo rojiblanco é tido como peça importante no elenco comandado por Diego Simeone. O curto tempo de renovação faz parte da nova política da equipe para jogadores com mais de 30 anos.

Apesar do anúncio oficial ter sido apenas nesta quarta, as partes envolvidas já possuíam um acordo para a permanência do jogador no Atleti por mais um ano. O tempo do contrato faz parte da política do clube para com jogadores "em final de carreira" e não foi empecilho na renovação do vínculo.

Fernando Torres é um dos jogadores mais emblemáticos da história recente do clube de Madrid. Seu retorno para casa ocorreu na temporada 2015-2016, anos após Torres deixar Madrid para atuar na Inglaterra, pelo Liverpool e posteriormente pelo Chelsea. Él Niño também teve breve passagem pelo Milan, sem muito sucesso.

Suas últimas temporadas não demonstram o mesmo futebol de 10 anos atrás quando Torres figurava na lista dos melhores atacantes do mundo. Mas, seu simbolismo unido a sua capacidade de decisão seguem sendo cruciais para a equipe e principalmente para Diego Simeone que costuma utilizar o jogador com frequência.