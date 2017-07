Real Madrid confirma retorno e data de apresentação do jovem zagueiro Jesús Vallejo

Foto: MB Media/Getty Images

O Real Madrid segue se "reforçando" com jovens jogadores, tanto que nesta quinta-feira (6) a equipe anunciou o retorno do jovem zagueiro Jesús Vallejo, de 20 anos, que passou uma temporada emprestado ao futebol alemão, mais exatamente no Eintracht Frankfurt, onde se destacou. Ele será apresentado nesta sexta-feira (7), às 13h (horário local);. O clube soltou um comunicado sobre o retorno e a data de apresentação do atleta.

"O jogador Jesús Vallejo será apresentado na manhã desta sexta-feira, 7 de julho, às 13h, no palco de honra do estádio Santiago Bernabéu.

Depois disso, Jesús Vallejo pisará pela primeira vez no gramado do Santiago Bernabéu com a camisa do Real Madrid e atenderá todos os meios de comunicação na sala de imprensa"

Finalmente Vallejo terá uma chance com o uniforme merengue. Ele chegou ao clube em 2015, oriundo do Real Zaragoza, que, mesmo assim, conseguiu o empréstimo do atleta por uma temporada, onde Vallejo foi muito bem mais uma vez. Mesmo assim, vendo que o atleta não teria espaço no elenco, o Real Madrid o emprestou mais uma vez, desta vez ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Mais um empréstimo e mais uma vez correspondendo bem. Ele foi titular durante boa parte da temporada, sendo bastante regular.

Agora, o jovem zagueiro chega para "fechar um buraco" no elenco. Com a saída de Pepe para o futebol turco, Vallejo será um dos quatros defensores de Zinedine Zidane para a temporada, se juntando à dupla de zaga titular, Sergio Ramos e Varane, além de Nacho Fernandez, que fez uma grande temporada 2016/17 e deverá ser, pelo menos em um primeiro instante, o "primeiro reserva" da zaga.

Vale destacar, também, que Vallejo é uma figurinha garantida nas seleções de base da Espanha desde o Sub-16. Mesmo com o vice do Europeu Sub-21 recentemente, ele sempre se destacou e foi titular, além de um xerife, tanto que foi campeão do Europeu Sub-19 em 2015, em um time que contava com jogadores que serão companheiros de clube dele, como Marco Asensio e Borja Mayoral.