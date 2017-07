Encostado na Juventus, goleiro Neto acerta com Valencia

Google Plus

Foto: Divulgação/Valencia CF

A era Marcelino García Toral segue a todo vapor no Valencia. Após oficializar a contratação do meia Nemanja Maksimovic, os morcegos anunciaram nesta sexta-feira (7) a contratação do goleiro brasileiro Neto, que chega da Juventus. Ele assinou por quatro temporadas e custou cerca de sete milhões de euros aos cofres da equipe ché. Sua multa será de 80 milhões de euros.

Neto, 27, não teve tantas chances em duas temporadas pela equipe italiana, já que disputava posição com um dos melhores goleiros da história do futebol, Gianluigi Buffon. Mesmo com apenas 11 partidas disputadas, o arqueiro conquistou duas vezes a Serie A, além de duas Copas da Itália e um vice-campeonato da Uefa Champions League.

Oriundo da base do Atlético-PR, onde fez 36 partidas entre 2009 e 2011, Neto teve seu auge mesmo na Fiorentina, onde ficou entre 2011 e 2015, disputando 72 jogos e mostrando bastante regularidade nas partidas em que foi acionado, tanto que atraiu interesse da Juve, que não pensou duas vezes antes de contratá-lo.

O desejo do brasileiro em atuar no Valencia era claro, tanto que o próprio recusou uma ótima oferta do Watford, da Inglaterra, para poder atuar em terras espanholas. A grande razão dele deixar um time tão poderoso e vencedor como a Juventus é, claramente, tempo de jogo, o que deve ter nos morcegos.

Com a saída de Matthew Ryan ao Brighton, as chances de Neto são boas, já que seu compatriota Diego Alves, dono da posição, pode deixar o clube, mesmo esse não sendo seu desejo. Além dele, Jaume também é um nome que deve disputar posição com Neto, ainda mais pelo bom trabalho mostrado pelo próprio quando acionado.

Claramente, esse tempo de jogo também tem como objetivo retornar a seleção, já que o Brasil, mesmo bem, ainda não tem três goleiros considerados como "certos" para a Copa do Mundo, e Neto vê a ida ao Valencia como uma chance de se destacar em uma das ligas mais fortes do planeta, visando retornar à equipe canarinha.